Костанайский "Тобол" потерпел поражение от "Мактаарала" в четвертом туре группового этапа Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча на "Туркестан Арене" завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 53-й минуте забил Рамазан Каримов.

После этой игры "Мактаарал" с девятью очками поднялся на первое место в группе, а у "Тобола" осталось три балла. При этом "Мактаарал" уже точно не опустится ниже второй строчки, дающей место в плей-офф. Следом за ним идут "Тараз" (8), "Тобол" (3) и "Актобе" (2).

Отметим, что семь дней назад "Тобол" проиграл "Мактааралу" со счетом 1:4.