В матче третьего тура группового этапа Кубка Казахстана костанайский «Тобол» сыграл дома с «Мактааралом», пишет Sports.kz.

Перед ответным поединком с гибралтарским «Линкольн Ред Импс» в Лиге Конференций, чемпион Казахстана выпустил молодёжный состав с Романом Асранкуловым, Данияром Семченковым и новичками Тимуром Акмурзиным и Чиди Осучукву. Гости же выставили почти всех основных футболистов и заявленных новичков.

Счет уже на 13-й минуте открыл капитан атакентцев Руслан Юденков, увеличил разрыв Бекнур Рыскул, почти сразу его сократил Бекзат Ермекбаев. Сразу после перерыва Рамазан Каримов забил третий гол своей команды в ворота Тимура Акмурзина, а итог подвел Галымжан Кенжебек. 4:1 — сильнее атакентцы, занимающие последнее место в турнирной таблице КПЛ.

Теперь у «Мактаарала» стало шесть очков, и он на втором месте квартета С, на первом «Тараз» с семью, «Тобол» набрал три, а «Актобе» соответственно одно.

«Тобол» — «Мактаарал» 1:4 (1:2)

Голы: Юденков 13 (0:1), Рыскул 35 (0:2), Ермекбаев 36 (1:2), Каримов 49 (1:3), Кенжебек 86 (1:4).