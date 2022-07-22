Специальную комнату для выращивания конопли оборудовал 37-летний житель города. Мужчина задержан за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, сообщают в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

- В ходе оперативно-профилактических мероприятий «Карасора 2022» сотрудниками управления полиции города Рудного выявлен факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. В квартире многоэтажного дома рудничанин вырастил 4 куста различных сортов каннабиса в специальном отсеке. Несколько больших горшков были огорожены тепло-светоотражающим материалом, сверху отсек оборудован лампами, - сообщили в ДП.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 300 ч. 1 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Коноплю изъяли, проводится судебно-экспертное исследование.

Напомним, во вторник, 19 июля, на территории бывшей станции юннатов (сейчас ДЮСШ №3) в присутствии СМИ показательно сожгли большой омёт дикорастущей конопли.