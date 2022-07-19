Сегодня, 19 июля, на территории бывшей станции юннатов в присутствии СМИ показательно сожгли большой омёт дикорастущей конопли. Густые заросли этого растения покрыли почти полностью по приблизительным оценкам квадратный километр территории, на которой ныне располагается ДЮСШ №3. Сотрудники спортивной школы, понимая, что своими силами с этими кущами не справятся, обратились за помощью к полицейским.

Сотрудники Управления ДВД по противодействию наркопреступности, оперативно обследовали территории и, поняв масштабы бедствия, в свою очередь обратились к акимату г. Костаная с просьбой выделить технику.

В течение двух недель 4 трактора с дисковыми косилками освобождали землю от огромных кустов конопли, а в труднодоступных для техники местах сотрудники спортивной школы делали это вручную.

- За всю свою практику, а это 15 лет работы, я ещё не видела таких зарослей конопли, - сказала подполковник Айгуль ЕРАДИЛОВА. – На такой большой территории, так густо, да ещё и такие огромные растения – от 180 сантиметров и выше. Косить даже при помощи техники было трудно, здесь неровный рельеф, много пней от спиленных деревьев, тракторы периодически ломались. Но мы эту работу сделали. Осталось немного ещё убрать по периметру, на крутых склонах, там, где трактор не пройдёт.

Как пояснила Айгуль Ерадилова, сорная конопля содержит каннабиоиды в очень малых количествах, в отличие от конопли индийской. Но, ею могут заинтересоваться подростки, которые начнут с экспериментов с этой конопли, а в будущем могут перейти на «настоящую», с большой концентрацией каннабиоидов. В любом случае, согласно статье 420 Кодекса об административных правонарушениях, такие заросли подлежат уничтожению.

- Есть случаи, когда дикорастущая конопля произрастает на огородах, дачных участках,- заметила подполковник. – Тогда хозяину такого участка участковый инспектор полиции выносит предписание в течение 10 дней эту коноплю уничтожить. Через означенный срок участковый приходит с проверкой и если обнаруживает, что предписание не исполнено, то владельцу участка выписывают огромный штраф размером до 100 МРП. Сейчас погода благоприятствует развитию конопли, для неё просто бархатный сезон – тепло и влажно. Поэтому владельцы земельных участков, пожалуйста, уничтожайте коноплю вовремя, пока это вам по силам. А сотрудникам ДЮСШ, которые проявили гражданскую сознательность и обратились к нам, мы выражаем искреннюю благодарность.

Айгуль Ерадилова добавила, что в этом году вынесено 4 таких предписания владельцам огородов и во всех случаях они были исполнены неукоснительно.

Коноплю, которую в течение двух недель косили и складывали в большую кучу, тут же, на территории ДЮСШ облили горючим и подожгли. Правда, опасаясь, что прошедшие дожди не позволили траве достаточно хорошо высохнуть, сжигающие смёт работники, заложили в будущий костёр несколько шин. А сжигание резины противоречит статье 209 Экологического кодекса РК. Само по себе сжигание – единственный приемлемый вариант уничтожения конопли. Бороться с коноплёй гербицидами на территории детской спортивной школы нельзя, это яды системного действия и они могут нанести вред здоровью детей в долгосрочной перспективе.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ