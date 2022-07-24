Николай Воронин - один из самых острых и интересных авторов не только «НГ», но и всей областной прессы в целом. Но у меня, как у человека, имевшего отношение к исторической науке, невольно появилось несколько принципиальных вопросов после выхода статьи о домбре и курултае. Не буду спорить с тем, что история может стать «полем удовлетворения тех или иных честолюбивых и политических амбиций», но…

Первый вопрос - о любителях и профессионалах. Конечно, эффектно вспоминать, что ковчег строил любитель Ной, а «Титаник» создали профессионалы. Тут можно бы добавить, что и любители подчас давали человечеству не меньше, чем титулованные ученые. Но это будет лишь игра образами и словами. Что же касается собственно истории (хотя остепененные историки и способны стать лакеями, обслуживающими моду или власть предержащих), я бы разделил историю как область нашей человеческой культуры и историю как науку. В первом варианте об истории вправе размышлять все. Но что касается второго, то здесь не обойтись без специальной подготовки, хотя бы элементарных навыков работы с источниками. И одна из наших нынешних бед - это то, что утрачиваются навыки вникания в текст и критико-аналитического мышления, отсечения того, что выглядит известным, от того, что еще требуется доказать или опровергнуть, либо доказать невозможно, а значит, и говорить не о чем. Как раз этому и призвана учить история как наука.

Но еще значимее второе. Иронизируя над играми с историческим самолюбием (сама по себе такая ирония может быть уместна) автор статьи пишет: «Остается нерешенным вопрос: если со времен седой древности мы были впереди планеты всей, то когда, как и почему оказались в хвосте?»

Этот вопрос вовсе не остается нерешенным. На него дает ответ драматизм всей мировой истории. И даже если оставим спецам ответы на то, что конкретно дала миру Великая степь, останется общеизвестным и то, что когда-то значили и Двуречье, и Древний Египет. Да и Османская империя, и Россия были еще не так давно несравненно более значимыми, чем ныне. А вот Штаты - культурным задворком цивилизации. Но то, что было, отнюдь не определяет автоматически то, что есть сейчас.

Да и нынешний наш день не так уж плох. Главное в его скатывающейся к трагизму драматичности - не в сиюминутных прорехах, а тенденциях. Больно, но сегодняшняя цивилизация напоминает автомобиль, несущийся над пропастью с барахлящими тормозами и рулевым управлением. Сейчас мы пока еще на мягких сиденьях. Но есть же еще и бездны. И разве судьбы Ливии, Ирака, Сирии и не только (список можете продолжить), да и глобальная, и далеко не утихшая околоковидная суета со многими непонятками не демонстрируют нашу неустойчивость с самой ужасающей наглядностью? А где-то рядом еще более расшатывают тормоза то бесконечными псевдопреобразованиями, то неуклюжими технологическими проектами - вроде тех, что с газом. И много ли значат при этом все споры о том, насколько были великими Великая степь, Российская империя или что-то еще?