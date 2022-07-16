3 июля 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры. Говорил о самобытности Великой степи и связал этот праздник с сегодняшним днем. Президент отметил, что сегодня мы строим новый Казахстан и надо бережно относиться к обычаям предков.

Раньше нас убеждали, что только благодаря поправкам, внесенным в Конституцию, мы заживем по-новому. Получается, что 1,6 млрд тенге на референдум мы потратили зря? Курултай и домбра - вот что нам надо. Когда налицо разочарование в настоящем и неверие в будущее, то и остается только бросать взгляд в прошлое.

И действительно, сколько уже лет мы носимся с этой Великой степью? История принадлежит не только человечеству, народу в целом, но и каждому из нас лично. А это значит, что любой человек обладает неотъемлемым правом на ее осмысление и истолкование. Мне скажут, что каждый должен заниматься своим делом, и историей должны заниматься ученые историки, а не любители. Но давайте вспомним, что Ноев ковчег построил любитель, а «Титаник» - специалисты. Результат всем известен. А что творит наша «послушная история», тому подтверждение.

Долг историка состоит в том, чтобы отдавать предпочтение тем фактам, которые представляются наиболее достоверными, а это письменные источники. Древнюю историю Казахстана можно изучать только отрывочно, археологическими методами, так как отсутствуют какие-либо записи. А это не совсем научно и точно. Очень часто выводы, сделанные после раскопок одним ученым, подвергаются серьезной критике другими. Однако современные казахстанские историки довольно смело опровергают концепцию о народах «исторических» и «неисторических», выдвигавшую тезис о том, что народы, не имеющие собственной письменности, не могут быть объектом исторического изучения.

Сегодня историю делают полем удовлетворения тех или иных честолюбивых и политических амбиций. Нас убеждают, что колыбель древней цивилизации была создана в Великой степи и лишь потом распространилась на Ближний Восток, Рим и Грецию, а не наоборот, как утверждала до сих пор традиционная история. Оказывается, созданная кочевниками культура просто присваивалась другими народами. И только в Великой степи впервые на земле человек освоил металлургию, производство бронзы, железа и булата, а Дамаск украл этот секрет.

Как бы горячо и заинтересованно не обсуждались сегодня проблемы казахского прошлого, мы не в силах повлиять на него. История уже состоялась, состоялась раз и навсегда. Остался нерешенным вопрос: если со времен седой древности мы были впереди планеты всей, то когда, как и почему оказались в хвосте? История, согласно Вольтеру, есть последний страшный суд, и она рано или поздно все расставит на свои места. Может, и мы получим ответ на этот вопрос.

30 лет нас кормили обещаниями и причинами, по которым они не выполнялись. Во всех проектах и реформах у нас нет простоты и ясности, нет убедительной аргументации их необходимости. Нам просто говорили, что после этого мы заживем лучше. И говорят до сих пор. Ведь неспроста почти 300 млрд тенге хотят потратить за 5 лет на проведение государственной информационной политики в Казахстане. Дороговато нам обходится вранье о процветающей стране. Будем утешаться хотя бы тем, что кочевники когда-то были колыбелью цивилизации. И довольствоваться тем, что у нас малейший успех, например, в автосборке, выдается за общее положение дел в промышленности (которой практически нет), а нищенское существование тысяч людей определяется как частный случай.