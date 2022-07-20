Приговор по делу четырех костанайцев, обвиняемых участии в массовых беспорядках и нападении на полицейского во время январских протестов, вынесли сегодня, 20 июня, в суде № 2.

Амирбек АНУХАНОВ, Ерназар РАМАЗАН, Дамир АБУЛОВ и Андрей БУРДЮК признаны виновными по ст. 272 ч. 2 УК РК. За день до этого подсудимые заключили процессуальное соглашение с прокурором: они признали вину, а гособвинитель предложил не лишать их свободы. Суд полностью согласился с прокурором и назначил наказание: Ануханов и Рамазан получили 4 года условно, Абулов и Бурдюк - 3 года условно.

- Осужденных освободить из-под стражи в зале суда немедленно, - зачитал приговор судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ. И пояснил осужденным приговор: - Ваше участие в массовых беспорядках 5 января материалами дела доказано. В ходе беспорядков было повреждено имущество города. Демонтировали урны и скамейки в центре Костаная, срывали со здания Казпочты керамические плиты и всё это бросали в сотрудников полиции. В результате один сотрудник получил легкие телесные повреждения. Также была повреждена спецтехника: автомашина марки КамАЗ и полицейский автобус. Материальный ущерб полностью возмещен.

Судья отметил - при вынесении приговора он учел признание вины и положительные характеристики, но преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору в период режима ЧП.

- Совершенное вами деяние относится к тяжкому преступлению, - добавил Оразбай. - Санкция статьи предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком от 3-х до 7 лет. Учитывая ваш молодой возраст, а также ряд смягчающих обстоятельств, суд назначил условное наказание, наложив ограничения, связанные со свободой перемещения. Участие Ануханова и Рамазан в массовых беспорядках больше, чем у Абдулова и Бурдюка, поэтому и наказание у них больше.

Фото Ксении РЕБИК