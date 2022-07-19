Главную проблему частных детских садов в палате предпринимателей видят в отсутствии качественных кадров, передает Informburo.kz.

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В палате предпринимателей опасаются, что лицензирование детских садов будет носить формальный характер, сообщает пресс-cлужба НПП "Атамекен".

"Лицензирование – не панацея от проблем. Необходимо смотреть на сложившуюся в отрасли ситуацию в комплексе. Лицензия – это лишь вход в бизнес и получение разрешения на открытие деятельности, но не контроль за действиями воспитателей", – сказал исполнительный секретарь палаты Нурлан Сакуов.

Отмечается, что кадры – основная проблема частных детских садов. Педагог такого учреждения, получив первую категорию, старается перейти на работу в государственный сад, где высокие зарплаты и доплаты, которые поступают из трёх источников. Также специалисты могут проходить различные курсы переподготовки, в частных детских садах такой возможности нет, подчёркивает Нурлан Сакуов.

"Профессия воспитателя стала невостребованной, ежегодно неосвоенными остаются 100-200 грантов на обучение этой профессии", – сказал он.

Палата предпринимателей полагает, что большинство частных садов не могут поднять цены более чем на 10 тысяч тенге сверх выделенного подушевого заказа.

Чтобы оценить целесообразность введения лицензирования, проведут анализ регуляторного воздействия (АРВ).

"Нельзя говорить, что сады существуют бесконтрольно, каждое учреждение с 2022 года проходит госаттестацию, что предполагает сдачу в госорганы большого количества документов: заключения санэпидслужбы, дипломов и методичек. Аналогичный пакет сады сдают для получения подушевого финансирования", – заключил Нурлан Сакуов.

В Казахстане планируют вернуть лицензирование детских садов к 2024 году после того, как его отменили в 2011-м. В Министерстве просвещения убеждены, что норма окажет положительный эффект.

"Вопрос лицензирования детских садов назрел в нашем обществе. Мы то и дело слышим о нарушениях в сфере дошкольного образования. Нужно понимать, что это не новый инструмент. Он существовал до 2011 года, но поскольку в тот момент очень остро стоял вопрос обеспечения местами, главной целью было охватить как можно больше детей. За 10 лет мы достигли этой цели – 99% детей обеспечены местами в детских садах. Теперь пора говорить о качестве", – говорила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Минпросвещения РК Гулзат Кобенова.