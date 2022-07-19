Процесс лицензирования будут реализовывать поэтапно, сообщили в Минпросвещения, передает Informburo.kz.

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В Казахстане 99% детей обеспечены местами в детских садах. Теперь главная задача – это повышение качества дошкольного образования, и для этого необходимо внедрить институт лицензирования, заявила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Минпросвещения РК Гулзат Кобенова.

"Вопрос лицензирования детских садов назрел в нашем обществе. Мы то и дело слышим о нарушениях в сфере дошкольного образования. Нужно понимать, что это не новый инструмент. Он существовал до 2011 года, но поскольку в тот момент очень остро стоял вопрос обеспечения местами, главной целью было охватить как можно больше детей. За 10 лет мы достигли этой цели – 99% детей обеспечены местами в детских садах. Теперь пора говорить о качестве", – сказала чиновница.

Прежде чем вернуть лицензирование, министерство проведёт анализ регуляторного воздействия и всестороннее обсуждение. На подготовительную работу уйдут весь 2022 и 2023 годы, пояснила Гулзат Кобенова.

"Беспокоиться не о чем. Предполагаю, что лицензирование начнётся с 2024 года и будет происходить поэтапно: сначала новые детские сады, затем те, которые дважды не прошли государственную аттестацию, учреждения, находящиеся в группе риска, и только потом – все остальные. Лицензирование будет проходить по квалификационным требованиям – самым минимальным и самым необходимым", – подчеркнула председатель комитета.

Она добавила, что у государства нет цели закрыть частные детские сады, напротив – учреждения, которые соответствуют базовым квалификационным требованиям, продолжат беспрепятственно работать.