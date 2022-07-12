Жители дома № 24 в микрорайоне Юбилейный не могут заехать в уже построенный и сданный в эксплуатацию дом. Счетчики электроэнергии установили по проекту 2017 года, а в 2020 году они устарели.

В понедельник, 11 июля, инициативная группа из 9 человек пришла в акимат.

- Мы в июне получили ключи от акимата. Оформили ипотеку, но до сих пор не можем заехать в свои квартиры, - рассказал "НГ" житель дома № 24 Азамат ЖАРМАГАМБЕТОВ. - Вчера мы выяснили, что в наших квартирах стоят счетчики не того образца. В итоге нас акимат просит купить эти счетчики за свой счет. Каждая квартира за новый счетчик должна заплатить примерно 65 000 тенге, это без учета их установки. Это для многих жильцов неподъёмная сумма, так как мы снимаем квартиры, оплачиваем ипотеку. Продавцом этих квартир выступал акимат города. Я так думаю, что продавец должен быть в ответе за качество товара. Почему они не устраняют эту проблему за свой счет? Жильцы ведь не виноваты в том, что дом строили почти 5 лет.

Дом № 24 уже был в центре скандала. В августе 2018 года его и соседний дом было решено демонтировать из-за явных дефектов - на стенах проглядывались трещины, был поврежден фундамент.

Квартиры здесь продавали по программе льготного кредитования "Нурлы жер", поэтому квадратный метр обошелся очень дешево - в 140 000 тенге.

- В субботу к нам приходили представители городского акимата и отдела строительства, давали поручение дать свет, но это поручение не было исполнено, - добавляет Айнур ЖУСУПОВА. - Мы поначалу были согласны сами купить себе счетчики, но когда узнали ценники, для многих эта сумма оказалась неподъемной. Сейчас нас тычут в цену квадратного метра, но мы же не виноваты, что тогда она была такой. В январе 2022 года я приходила на стройку, чтобы контролировать работу подрядчиков. Мне сказали, что счетчики должны были привести со дня на день, но из-за январских протестов произошла задержка на границе. В марте счетчики установили, а мы до сих пор ждем непонятно чего.

7 июля жильцы писали коллективное письмо в акимат Костаная с просьбой исправить деффекты, ответ пока не получили.

Разговаривать с владельцами квартир вышли заместитель акима Костаная Алмат ИСМАГУЛОВ и руководитель отдела строительства Руслан КАТПАЕВ. Встречу провели в зале ситуационного центра iKomek.

- В этом доме есть два проблемных вопроса, - сообщил Катпаев. - Первый касается того, о чем говорите вы - несоответствие счетчиков. Второй вопрос - произошла кража на трансформаторной подстанции. Мы раньше не могли ее обнаружить, так как не было подключения. У нас проект 2017 года, его подрядная организация выполнила - довела кабель до дома. Теперь нужно обновить протоколы технических испытаний, так как все сроки по документам ушли. Этот дом, как вы знаете, проблемный. Дом сносили и строили с нуля, но сам проект не корректировался и реализовывали его, как есть. По нормам 2017 года все дома проектировали с теми приборами учета, которые сейчас есть в ваших домах. Мы поговорили с подрядчиком, он за свой счет купит два новых общедомовых счетчика. Энергокомпания сейчас проводит прожиг кабеля и восстанавливает трансформаторную подстанцию. Остается только вопрос со счетчиками в квартирах. На 60 квартир это примерно 4 млн тенге.

- Эти счетчики установили в 2022 году. То есть, вы уже тогда знали, что эти счетчики не соответствуют требованиям. Куда смотрел технический надзор? - спросил Азамат Жармагамбетов.

- Подрядчик мог бы взять на себя добровольно инициативу и поставить новые счетчики, - ответил Катпаев. - Но подрядчик имеет положительное заключение экспертизы, где ПСД включает именно эти приборы учета. И не важно, в каком году они их устанавливали! При начатом строительстве ПСД корректировке не подлежит без заявки подрядчика. Сам дом построен, все замечания устранены. Мы о проблеме с приборами учета знаем. Изыскивали возможность подать в дом электроэнергию, но представитель ТОО отказывается подавать энергию, так как счетчики не соответствуют требованиям.

Катпаев отметил, что акимат все время шел навстречу владельцам квартир.

- В прошлом году был разговор о том, чтобы вас перераспределить в другое место, - напомнил руководитель отдела строительства. - Акимат отстоял цену за квадратный метр, хотя ее можно было пересчитать до 180 000 тенге. Но мы не стали этого делать, чтобы не вызывать социального напряжения. Сколько мы уговаривали подрядчика взяться за этот дом, потому что он минусовой по всем параметрам... Почему бюджет сейчас должен взять на себя еще 4 млн тенге, я не знаю!

Чиновники отмечают, что квартиры в доме уже не принадлежат государству, поэтому потратить на них бюджетные деньги нельзя. Для решения проблемы предложили два варианта. Первый - короткий: акимат договаривается с поставщиками электроэнергии, они подключают дома под письменные обязательства жильцов, что те выплатят стоимость новых счетчиков за год. Второй - длинный: акимат судится с подрядчиком, чтобы привести счетчики в соответствие с требованиями, причем иск, скорее всего, будет проигран, но только после этого акимат сможет обратиться в маслихат с просьбой выделить дополнительное финансирование на замену счетчиков. Этот процесс может растянуться на несколько месяцев.

- Резюме нашей встречи: есть проблема и ее нужно решать, - сказал Исмагулов. - Мы за счет города решаем проблемы с общедомовыми счетчиками и подключением дома. С жильцами мы встретимся, сделаем проект соглашения, чтобы счетчики оплатили в рассрочку на год. Электричество будет тогда подано в дом в ближайшее время. Здесь нет виноватого, но надо решать проблему.

Правда, в то, что на этом проблемы владельцев квартир закончатся, верится с трудом. На встрече костанайцы говорили, что в из квартирах есть множество строительных дефектов, которые нужно самим переделать. Кроме того, пока никак не решена проблема подключения дома к газу.

Фото Георгия ГОВОРОВА