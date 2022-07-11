Приговор по делу экс-руководителя отдела ЖКХ Наурзбая МУСИНА и бывшего заместителя акима Костаная Ануарбека КАСИМОВА вынесли сегодня, 11 июля, в суде №2 Костаная. До обеда подсудимым успели предъявить обвинение, допросить и провести прения. Дело рассмотрели в сокращенном порядке в связи с признанием вины подсудимыми.

Наурзбай Мусин и Ануарбек Касимов

- Назначить Мусину 2 года ограничения свободы, Касимову 1 год ограничения свободы. Так как имущества, надлежащего к конфискации, у вас не обнаружено, эта мера наказания к вам не применялась. В связи с амнистией, суд обязан ее применить, поэтому от наказания в виде ограничения свободы вы освобождаетесь, - сообщил судья Мерей АМАНЖУЛОВ. - Но наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на госслужбе остается.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ