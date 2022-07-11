Бывший руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН и заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ обвиняются в том, что проявили халатность и превысили должностные полномочия.

- Мусин проявил халатность и подписал договор на покупку МАФов (малые архитектурные формы - "НГ") за 94 659 063 тенге, хотя точно такие же можно было купить за 18 577 302 тенге, - сообщил в обвинительном акте прокурор Еркебулан АЙТБАЕВ. - Ущерб составил 76,8 млн тенге. Кроме того, Мусин в сговоре с Касимовым попросили нескольких подрядчиков оплатить смену брусчатки по ул. Пушкина, а позже заставили подрядчиков оплатить видеоролики о положительном имидже своей деятельности по устранению паводка в газете "Наш Костанай".

Ануарбек Касимов

Мусин и Касимов вину полностью признали, раскаялись и попросили применить к ним амнистию. Оба подсудимых запретили публиковать фотографии с их изображением, сделанные в ходе судебного процесса.

- Сначала я просил подрядчиков оплатить свои административные штрафы, которые на меня наложили за незаконную пролонгацию договоров, - сообщил в показаниях Мусин. - Но потом выдвинул к ним другие требования: оплатить замену провалившейся брусчатки по ул. Пушкина. Эту брусчатку много критиковали в СМИ, поэтому решили ее сменить за счет подрядчиков.

По словам Мусина, из-за критики в СМИ в адрес властей и подрядчиков, не справлявшихся с паводком, возникла еще одна идея - распространить видеоролики на сайте газеты "Наш Костанай" о том, что, несмотря нf незаключенные договоры, подрядчики убирают снег.



- Тогда вышло 18 роликов: 11 на казахском языке, 7 - на русском, - сказал Мусин. - За них 1 млн тенге заплатили подрядчики.

Он признал вину и по второму эпизоду - о закупке МАФов по завышенной цене.

Согласно обвинению, Мусин подписал договор на установку МАФов в триатлон-парке с ТОО "Таза жол АТ".

- Я проявил халатность, - признал Мусин. - Ущерб полностью погасил.

Согласно первому эпизоду дела, Мусин требовал с подрядчиков деньги за погашение наложенных на него административных штрафов. Сумма штрафов - в размере 100 МРП - в десятки раз меньше ущерба, нанесенного закупкой МАФов по завышенной цене.

- Где вы нашли 76 млн тенге, если не смогли найти несколько сотен тысяч тенге на штрафы? - позже спросила корреспондент "НГ".

- Я не госслужащий, не обязан отвечать, - ответил Мусин.

- Я спрашиваю вас уже как подсудимого.

- Без комментариев, - ответил его адвокат.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ