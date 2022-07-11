В Лондоне на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса завершился являющийся одним из четырех турниров «Большого шлема» Открытый чемпионат Великобритании по теннису - «Уимблдон-2022» с рекордным призовым фондом в 47,6 млн фунтов стерлингов.

В руках первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной серебряное блюдо «Блюдо Винус Роузуотер» - приз за победу на «Уимблдоне» в женском одиночном разряде / Фото championat.com

Как известно, историческую победу в женском одиночном разряде одержала представительница Казахстана. Впервые выйдя в финал турнира «Большого шлема», 23-летняя Елена Рыбакина сразу же завоевала чемпионский титул «Уимблдона» в матче с 27-летней теннисисткой из Туниса Онс Жабер, которая также являлась дебютанткой этой стадии. А сам финал «Уимблдона-2022» в женском одиночном разряде, таким образом, стал уникальным за последние 60 лет - последний раз ранее не выступавшие в решающих матчах турниров «Большого шлема» теннисистки встречались в финале в Лондоне в 1962 году. Лучшим результатом Рыбакиной до этого был выход в 1/4 финала «Ролан Гаррос-2021». Она тоже дальше четвертьфинала не проходила («Australian Open-2020» и «Уимблдон-2021»).

На «Уимблдоне-2022» первая ракетка Казахстана и 23-я ракетка мира Елена Рыбакина была посеяна под 17-м номером, а вторая ракетка мира Онс Жабер - под 3-м номером. До этого теннисистки встречались трижды, казахстанка побеждала в Ухане (Китай) в 2019 году, а туниска - в 2021 году в Дубае (ОАЭ) и в Чикаго (США).

Начало четвертого очного поединка у Рыбакиной не получилось. Сильно нервничая, она сделала 17 невынужденных ошибок и уступила в первом сете 3:6. Во втором сете казахстанка в первом же гейме сделала брейк и уверенно выиграла - 6:2, сравняв счет. И в заключительном сете Рыбакина на первой же подаче соперницы сделала брейк и так же уверенно выиграла сет - 6:2, став первой с 2006 года теннисисткой, завоевавшей чемпионский титул «Уимблдона» после проигрыша в стартовом сете. Кроме этого, казахстанская теннисистка стала самой молодой победительницей «Уимблдона» с 2011 года и стала десятой теннисисткой, выигравшей только один турнир «Большого шлема», а Онс Жабер стала первой арабкой и первой африканской женщиной, вышедшей в финал турнира Всеанглийского клуба лаун-тенниса.

Елена Рыбакина (Казахстан) и Новак Джокович (Сербия) на балу чемпионов «Уимблдона-2022» / Фото championat.com

За победу в финале Елена Рыбакина получила денежный приз размером 2,36 млн фунтов стерлингов.

В мужском финале встретились 35-летний сербский теннисист Новак Джокович и 27-летний Ник Кирьос из Австралии, ставший участником решающего матча после того, как его соперник по полуфиналу испанский теннисист Рафаэль Надаль, получивший в четвертьфинале травму (разрыв мышц пресса), отказался продолжить выступление на «Уимблдоне-2022». Решающий матч закончился победой Джоковича со счетом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3), в седьмой раз завоевавшего титул на «Уимблдоне». В общей сложности Новак за свою карьеру выиграл 21 турнир «Большого шлема» и уступает по этому показателю лишь испанцу Рафаэлю Надалю, у которого 22 титула в карьере.

Теннисисты из Австралии Мэттью Эбден и Макс Перселл стали победителями «Уимблдона» в мужском парном разряде, выиграв в финальном матче у вторых сеяных на турнире Николы Мектича и Мате Павича из Хорватии со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 7:6 (10:2).

Победительницами «Уимблдона» в женском парном разряде стали чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова посеянные на турнире под вторым номером. В финале они в двух сетах обыграли первую сеяную пару Элисе Мертенс из Бельгии и Чжан Шуай из Китая - 6:2, 6:4.

Нил Скупски из Великобритании и Дезире Кравчик из США, посеянные на турнире под вторым номером, стали победителями Уимблдонского теннисного турнира в смешанном парном разряде. В финале они нанесли поражение теннисистам из Австралии Мэттью Эбден и Саманте Стосур со счетом 6:4, 6:3.