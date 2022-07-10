Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла "Уимблдон"
10 июля 2022, 09:12 | Спорт
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу в финале "Уимблдона", обыграв второго номера мирового рейтинга Онс Жабер из Туниса, передает корреспондент Vesti.kz.
23-летняя Рыбакина впервые в карьере играла в решающем матче турнира "Большого шлема", сенсационно выиграв у Жабер в трех партиях за неполные два часа.
Первый сет остался за Жабер. Казахстанка проиграла две свои подачи и уступила в партии со счетом 3:6.
Во втором сете уже Рыбакина забрала две подачи конкурентки и победила в сете (6:2). Решающая партия снова началась с ошибки Жабер - казахстанка вышла вперед в счете 1:0.
Приз казахстанской спортсменке вручала Кейт Миддлтон (герцогиня Кембриджская).
Фото Reuters
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