Срок годности вакцины Pfizer в нашем регионе продлен на 3 месяца согласно официальному письму Министерства здравоохранения РК. Об этом сегодня, 5 июля, сообщила «НГ» заместитель руководителя управления здравоохранения Костанайской области Анжела БЕКСУЛТАНОВА.

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Ранее, 2 июня, на брифинге в РСК заместитель руководителя ДСЭК Юрий Севостьянов заявил, что с 1 июля в области закончится вакцина Pfizer.

- Изменение срока годности вакцины Pfizer связано с тем, что при ее хранении при температуре -60 градусов срок годности продлевается на 3 месяца, а при хранения +2.. -8 градусов срок годности - заводской, - пояснила Бексултанова. - Одни медорганизаци, оставили свою вакцину Commirnaty на складе, дозы хранились при температуре -60 градусов, их забирали по мере необходимости, поэтому срок годности увеличился на 3 месяца. Другие медорганизации забрали вакцину и хранили при температуре + 2...-8 градусов, вот у них срок годности заводской остается и вакцина уничтожается согласно утвержденной инструкции.

По данным управления здравоохранения, в Костанайской области осталось 4 470 доз вакцины Pfizer, привиться можно в поликлиниках №№ 2, 3 и 4 Костаная. Также имеются 92 800 доз вакцины Vero Cell и 5 310 доз вакцины QazVac.