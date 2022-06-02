В регионе этой вакцины не будет уже после 1 июля, поэтому, если вы хотите вакцинироваться или ревакцинироваться, нужно поторопиться. Американская вакцина сегодня в области доступна для первичной вакцинации тех, кто желает получить профилактическую прививку, и для повторной вакцинации тех, кто выезжает за рубеж, и для завершения курса вакцинации. Об этом сообщили сегодня, 2 июня, на очередном брифинге по вакцинации от КВИ в РСК.

- Сейчас ревакцинацию можно провести в любой поликлинике. Лицам, которые выезжают за границу, рекомендовано пройти ревакцинацию или уже повторную ревакцинацию, для того чтобы беспрепятственно пересекать границу, - сообщил заместитель руководителя ДСЭК Костанайской области Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. - В таком случае нет необходимости получать ПЦР-тест или предъявлять какие-либо документы, будет достаточно показать паспорт вакцинации и человек может спокойно проехать через границу. Но паспорта вакцинации признаются только у тех стран, с которыми у РК имеются договоренность. Таких всего 35.

- Если человек провакцинировался, то когда ему нужно делать ревакцинацию по времени, и можно ли повторно вакцинироваться? - спросил корреспондент "НГ".

- После получения полного курса вакцинации достаточно подождать 6 месяцев и уже потом получить ревакцинацию, - ответил Севостьянов.

- Сейчас в области есть штамм КВИ «стелс-омикрон»?

- Да, он был обнаружен. Исследования были проведены уже давно. В данный момент в области ноль пациентов заразившихся КВИ и новые случаи заражения за неделю могут вообще не регистрироваться, поэтому эта проблема сейчас не актуальна.

- В какие страны мы можем поехать с вакцинами, которых нет в Казахстане, или с Пфайзером, где не принимают даже с результатом ПЦР теста?

- Это необходимо уточнять в той стране, куда человек направляется, потому что каждая страна предъявляет свои требования, поэтому при выезде человек должен поинтересоваться, что там допускается: ПЦР-тест, паспорт вакцинации или вообще уже сняты ковидные ограничения. Например, было сказано, что Турция их снимает.

- Были ли обнаружены в Казахстане случаи заражения оспой обезьян, ведь случаи заражения известны уже в нескольких странах мира, в частности в Европе и в странах Африки?

- В настоящее время таких случаев не зарегистрировано, известно только, что по тем данным, которые предоставляются ВОЗ, зарегистрировано более 300 случаев заражения, сейчас может чуть больше, но Казахстан не входит в эту категорию.

- Есть ли сейчас смертность от КВИ?

- Нет, в последнее время от КВИ никто не умирал.

Фото РСК