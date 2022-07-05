Какие праздничные мероприятия приготовили для костанайцев на День столицы?
В среду, 6 июля, для жителей областного центра пройдет сразу три праздничных программы в разных районах города, а также ранее анонсированный Сабантуй. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная.
При этом концертную программу, запланированную в сити-центре, вечером прервут на прямую трансляцию на LED-экране футбольного матча между "Тоболом" и "Ференцварошом".
Мероприятия на День столицы 6 июля 2022 г.
|
№
|
Наименование мероприятия
|
Время
|
Локация
|
1
|
Сабантуй
|
14.00-18.00
|
Парк на ул. Гашека
|
2
|
Праздничный концерт «Күн шуақты астана - Нұр-Сұлтан!»
|
12.00–13.00
|
Мкр. Костанай-2 (СШ 122)
|
3
|
Концертная программа «Тәуелсіздік түндігі – Астана!»
Участники: артисты ДК «Мирас»,
джазовый оркестр, ВИА "Караван", солисты и домбристы
|
18.00–22.00
(перерыв на прямую трансляцию футбола через Лэд-экран. Между таймами концерт продолжится)
|
Сити – Центр
Сцена
|
4
|
Лига чемпионов УЕФА
|
20.00–22.00
|
Центральный стадион
|
5
|
Праздничный концерт солистов и творческих коллективов областной филармонии
|
16.00–18.00
|
Площадь перед Жастар сарайы
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