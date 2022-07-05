В среду, 6 июля, для жителей областного центра пройдет сразу три праздничных программы в разных районах города, а также ранее анонсированный Сабантуй. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная.

При этом концертную программу, запланированную в сити-центре, вечером прервут на прямую трансляцию на LED-экране футбольного матча между "Тоболом" и "Ференцварошом".

Мероприятия на День столицы 6 июля 2022 г.