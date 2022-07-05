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Какие праздничные мероприятия приготовили для костанайцев на День столицы?

5 июля 2022, 12:12 |  Культура

В среду, 6 июля, для жителей областного центра пройдет сразу три праздничных программы в разных районах города, а также ранее анонсированный Сабантуй. Об этом сообщили в пресс-службе акима Костаная.

 

При этом концертную программу, запланированную в сити-центре, вечером прервут на прямую трансляцию на LED-экране футбольного матча между "Тоболом" и "Ференцварошом".

Мероприятия на День столицы 6 июля 2022 г.

Наименование мероприятия

Время

Локация

1

Сабантуй

14.00-18.00

Парк на ул. Гашека

2

Праздничный концерт «Күн шуақты астана - Нұр-Сұлтан!»

12.00–13.00

Мкр. Костанай-2 (СШ 122)

3

Концертная программа «Тәуелсіздік түндігі – Астана!»

Участники: артисты ДК «Мирас»,

джазовый оркестр, ВИА "Караван", солисты и домбристы

18.00–22.00

(перерыв на прямую трансляцию футбола через Лэд-экран. Между таймами концерт продолжится)

 

Сити – Центр

Сцена

 

4

Лига чемпионов УЕФА
"Тобол" – "Ференцварош"

20.00–22.00

Центральный стадион

5

Праздничный концерт солистов и творческих коллективов областной филармонии

16.00–18.00

Площадь перед Жастар сарайы