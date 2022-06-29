Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае
29 июня 2022, 16:41 | Культура
Традиционный праздник Сабантуй проведут для всех любителей татарской и башкирской культуры в День столицы, 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областной Ассамблеи народа Казахстана.
В праздничной программе костанайцев ожидает:
- турнир по национальной борьбе куряш;
- спортивные состязания: армрестлинг, турнир для гиревиков;
- народные игры: найди монетку в кефире, разбей горшочек длинной палкой с закрытыми глазами, пронеси яйцо в ложке и др.;
- национальный дворик;
- большая концертная программа с участием коллективов области,
- приглашенные звезды татарской эстрады из Казани.
Место проведения - парк 25-летия Независимости РК (набережная по ул. Гашека), начало в 14.00.
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