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Сабантуй будут отмечать в День столицы в Костанае

29 июня 2022, 16:41 |  Культура

Традиционный праздник Сабантуй проведут для всех любителей татарской и башкирской культуры в День столицы, 6 июля. Об этом сообщили в пресс-службе областной Ассамблеи народа Казахстана.

 

В праздничной программе костанайцев ожидает:

- турнир по национальной борьбе куряш;

- спортивные состязания: армрестлинг, турнир для гиревиков;

- народные игры: найди монетку в кефире, разбей горшочек длинной палкой с закрытыми глазами, пронеси яйцо в ложке и др.;

- национальный дворик;

- большая концертная программа с участием коллективов области,

- приглашенные звезды татарской эстрады из Казани.

Место проведения - парк 25-летия Независимости РК (набережная по ул. Гашека), начало в 14.00.