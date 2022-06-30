Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева предложила присваивать детям ИИН сразу после рождения. Она заверяет, что это поможет предотвратить вовлечение детей в криминальные схемы, в том числе их продажу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Депутатский запрос на имя премьер-министра Алихана Смаилова Смышляева направила после того, как прокуратура Алматы нашла сайт, на котором размещались объявления о продаже детей.

"Как такое стало возможным в правовом государстве? Безусловно, были нарушены законы о браке и семье, средствах массовой информации. Имел место факт торговли людьми. По всем этим противоправным действиям уже проводится соответствующая проверка.

Однако отследить в этой цепочке все причинно-следственные связи крайне сложно, когда ребенок рожден физически, но не рожден юридически. Такой пробел заложен в самой процедуре регистрации.

ИИН присваивается новорожденному не по факту рождения, а только после того, как родители дадут имя и заявят о регистрации. При этом процедура проходит через три информационные системы - медицинский регистр, где фиксируются пол, дата рождения и Ф. И. О. матери, база Министерства юстиции и информсистема Министерства внутренних дел. Именно последняя и генерирует ИИН новорожденного", - сказала Смышляева.

Однако, по ее словам, ребенок после рождения до момента регистрации имени может месяцами не иметь "цифрового следа".

"Есть примеры, когда акты регистрации вообще не происходили. При этом именно через ИНН происходит интеграция в системе госуслуг и рождение ребенка как субъекта правоотношений и защиты. Именно такие юридически "нерожденные" дети очень часто вовлекаются в криминальные схемы торговли людьми и преступления против ребенка.

Имея в руках цифровые инструменты учета, не позволять ребенку "родиться" в информационных системах сразу после факта физического рождения и получить защиту государства - это такая же преступная халатность, как нарушение вышеперечисленных законов", - указала депутат.

Она предложила обеспечить присвоение ИИН ребенку в момент его рождения. Для этого администраторам процесса регистрации нужно выработать консолидированную позицию по данному вопросу в части распределения функций и ответственности и модернизировать свои информационные системы для соответствующей интеграции.