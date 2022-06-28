Прокуратура Алматы выявила сайт, на котором размещались объявления о продаже детей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Фото:elements.envato.com

По данным надзорного органа, молодые женщины, желавшие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали их "приобрести" в нарушение установленного законом порядка, без соответствующего решения уполномоченных органов и суда.

На сайте также опубликованы массовые объявления людей, которые хотят усыновить детей таким образом.

"Согласно статье 196 Кодекса "О браке (супружестве) и семье" рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа или оставления.

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 закона "О средствах массовой информации" использование средств массовой информации в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается", - отмечается в сообщении.

Прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено.

"При этом материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет торговли людьми. За данное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества", - добавили в ведомстве.