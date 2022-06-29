Приговор Юрию Фатееву, который 20 марта этого года убил своего племянника Якова Фатеева, вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 29 июня.

Убийство произошло в Житикаре, в квартире подсудимого, который пил пиво вместе с племянником и в ходе ссоры нанес ему 11 ударов ножом.

- Суд признал вас виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы максимальной безопасности, - зачитал приговор судья Кушербай АКШАЛОВ. - Доводы адвоката о переквалификации дела на статью о самообороне суд счел неубедительными. Смягчающим обстоятельством могла бы послужить явка с повинной, но вы не написали заявление о ней. С учетом вашего раскаяния и признания вины суд назначил минимальный срок по данной статье, санкция которой предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ