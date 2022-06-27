Уголовное дело об убийстве 21-летнего жителя Житикары Якова Фатеева начали рассматривать в СМУС Костанайской области сегодня, 27 июня. Обвиняется родной дядя погибшего - Юрий ФАТЕЕВ.

Преступление произошло 20 марта 2022 года в житикаринской квартире подсудимого, в которой проживали его мать Галина Фатеева, родная сестра Наталья ФАТЕЕВА и ее сын Яков. Дядя и племянник пили на кухне пиво, между ними разгорелся конфликт, Юрий схватил кухонный нож и нанес Якову 11 ножевых ранений, смертельным из которых оказалось только первое - проникающее в печень.

- Юрий Фатеев неоднократно был судим за кражи и употребление наркотиков, - сообщил в обвинительном заключении государственный обвинитель Еркебулан АЙТБАЕВ. - Преступления были средней тяжести и все судимости погашены. На этот раз он совершил особо тяжкое преступление.

Суд допросил потерпевшую и подсудимого, которые прояснили суть конфликта.

- 20 марта я работала за компьютером в своей комнате, готовила аттестацию для детского сада, - пояснила потерпевшая Наталья Фатеева. - Я работаю музыкальным руководителем в ТОО «Дружба». Во время работы выпивала водку, сам на сам. Мама спала в кресле в зале, брат и сын пили пиво в кухне. Не знаю, что между ними произошло, но когда проснулась, уже вся кухня была в крови, а дом - в сотрудниках полиции. Знаю только, что брат мне ничем не навредил, никаких претензий у меня к нему нет. Наоборот, он работал, обеспечивал меня и маму. Его всегда бесило, что сын плохо со мной обращается - не хотел работать, обзывал разными словами, мамой называл только в день зарплаты, чтобы я ему деньги давала. Брат за меня заступался...

Юрий Фатеев сообщил, что его сестра сначала сидела с ними на кухне, но когда сын начал на нее нападать, ушла в комнату. Тогда Яков Фатеев набросился на него.

- Когда он ударил меня в губы, пошла кровь, я не выдержал, схватил нож и начал бить его, - рассказал подсудимый. - Сколько нанес ударов, не считал, только потом узнал, что их было 11. Когда понял, что совершил, взял сумку и пошел сдаваться полиции. Племянник еще был жив, я ему помощь не оказывал. Вину признаю полностью, раскаиваюсь. Почему это совершил? Боялся, что он постоянно будет набрасываться на мать и на меня, решил заступиться за сестру...

По словам соседки Валентины ЗАКРАСОВСКОЙ, вечером 20 марта к ней прибежала Галина Фатеева.

- Она была с ног до головы в крови и с ножом в руках, - рассказала Закрасовская. - За ней шел Юрий Фатеев, я его оттолкнула. Бабушка мне сказала: «Внук Яша истекает кровью! Помоги вызвать скорую!» От меня они вызывали «скорую», но Яша в больнице умер.

В суде допросили первого заместителя начальника отдела полиции Житикаринского района Серика КУЛЬБАЕВА, который в тот день услышал крики Юрия Фатеева.

- Фатеев состоит у нас на учете, ему запрещено пить, но когда он выпьет, всегда кричит, - пояснил суду Кульбаев. - Когда я услышал крики, пошел спросить, что случилось. Он мне сказал: «Я племянника завалил, порезал его». Тогда я прошел с ним в квартиру. Яков Фатеев был еще жив, я вызвал «скорую» и полицию.

В суде долго выясняли, почему Кульбаев не оформил явку с повинной для подсудимого, раз он оказался первым полицейским, которому тот сознался в содеянном. Этот же вопрос задавали самому Фатееву. Но никто на него толком ответить не смог. Судья уточнил, что это могло бы послужить дополнительным смягчающим обстоятельством.

Сестра подсудимого несколько раз заявила, что претензий к брату не имеет, попросила, чтобы ему дали минимальный срок, потому что «роднее него у меня никого нет».

Сегодня же в суде закончили изучение материалов двухтомного уголовного дела. Когда Юрия Фатеева выводили из зала суда, он взял мать за руку и сказал сестре: «Наташ, спасибо за все! Мамуля, прости!»

Прения по этому делу суд назначил на 28 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ