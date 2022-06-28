В начале июня жители поселка Айет района Беимбета Майлина пожаловались в редакцию «НГ» на то, что их заставляют за свой счет менять таблички на переименованных улицах. Кроме того, в местный акимат поступила рекомендация о замене старых табличек на новые - с почтовый индексом и QR-кодом.

- Адресные таблички на переименованных улицах менялись поэтапно - с тех пор, как начали переименовывать улицы, то есть с 2005 года. И всегда жители меняли таблички за свой счет, - комментировала тогда «НГ» главный специалист аппарата акима села Айет Альмира ШИН. - Только на зданиях государственных учреждений таблички менялись за счет бюджета, в том числе на садиках, школах. Так было всегда.

- Конечно, все это делается за счет бюджета, - однозначно заявлял руководитель отдела ономастики управления культуры Костанайской области Жарасхан НАУРЫЗБАЕВ. - На это по всей области должны быть предусмотрены деньги в бюджете. Хоть на таблички с новым названием улицы, хоть на таблички просто с почтовым индексами и QR-кодами, хоть на табличку просто с порядковым номером частного или многоквартирного дома. Может, жители что-то не так поняли? Для уточнения этих моментов вам лучше обратиться в прокуратуру.

Что мы и сделали - обратились в прокуратуру района Беимбета Майлина с официальным запросом и попросили разъяснить разногласия в комментариях чиновников.

- Прокуратура района неправомочна давать разъяснения по вопросам, указанным в вашем запросе, - ответил прокурор района Беимбета Майлина Аслан БУЛТАЕВ. - Запрос направлен в управление культуры Костанайской области, согласно ответа из которого следует, что при переименовании названия улиц действующими нормами законодательства не предусмотрено выделение финансовых средств на изготовление уличных аншлагов для частных домов. Переименование улиц производится с учетом мнения жителей путем открытого голосования на собрании местного сообщества, поэтому в случае переименования улиц физические и юридические лица самостоятельно производят замену адресных табличек. Физические и юридические лица при необходимости вправе на добровольной основе самостоятельно производить замену старых уличных аншлагов на новые - с отражением QR-кода и почтового индекса.

Слова «на добровольной основе» в письменном ответе прокурора Бултаева выделено жирным шрифтом. Как и слово «не вправе» в предложении: «Местные исполнительные органы не вправе принуждать владельца частного дома установить уличный аншлаг нового образца за счет собственных финансовых средств».

- Наряду с этим сообщаем, что прокуратурой района проведен анализ по вышеуказанному вопросу, в ходе которого факт сбора денежных средств должностными лицами местных исполнительных органов не подтвердился, - резюмировал Бултаев. - В связи с чем оснований для проведения проверки не имеется.