Жители села Тарановское, которое в феврале 2019 года переименовали в Айет, пожаловались «НГ» на то, что их заставляют менять адресные таблички на частных и многоэтажных домах за свой счет. Речь идет об аншлагах с указанием почтового индекса и QR-кода. Сельчане считают это незаконным, так как аким района обещал, что любые переименования не будут стоить им ни копейки.

По словам местных жителей, после переименованияч ул. Калинина на эту табличку деньги собирали с людей

Информацию о смене адресных табличек на домах подтвердила и постоянный автор «НГ» Ольга ВЕДЛЕР.

- Пару недель назад из акимата стали поступать уведомления о необходимости установки таких табличек, - сообщила она. - Некоторые жители поселка уже поменяли таблички, но большинство возмущено тем, что это нужно делать за свой счет. Аким района обещал, что все переименования делаются за счет бюджета. Почему тогда мы должны вносить свою лепту? Я, например, не хочу быть патриотом при воровской власти...

В начале февраля 2019 года, когда мы писали о переименовании села Тарановское в Айет, аким Тарановского района Куандык ИСПЕРГЕНОВ заверял, что «переименование села и района не вызовет финансовых затрат со стороны физических лиц».

- Документы переделывать не нужно, - пояснял он в ответ на официальный запрос «НГ» 7 февраля 2019 года. - Всё будет автоматически занесено в электронный адресный регистр. Адреса будут меняться только в случае купли-продажи недвижимости. Негосударственные юридические лица понесут определённые финансовые затраты на переоформление всех необходимых документов, а также вывесок, уставов, печатей и прочего. Вопрос о переименовании всего Тарановского района сейчас находится на рассмотрении правительства РК. Предполагается, что район будет носить имя казахского советского писателя Беймбета Майлина.

На этот раз в районном акимате нам пояснили, что речь шла именно о переименовании села и поселка, но к адресным табличкам это не относится. Более того, не относилось даже к установке табличек с названиями переименованных улиц Айета, семь из которых сменили названия еще в 2018 году — на год раньше, чем сам поселок и район.

- В селе Айет района Беимбета Майлина переименовано 7 улиц, - сообщил в ответ на официальный запрос «НГ» заместитель акима района Беимбета Майлина Марат АЛЬМАГАМБЕТОВ. - Ул. Пролетарская переименована в ул. Жабагы Батыра в 2005 году, еще 6 улиц переименованы в 2018 году. Ул. Калинина — в ул. Тауелсыздик, ул. Озерная — в ул. Болашак, ул. Советская — в ул. Б. Майлина, ул. Луговая — в ул. Е.Омарова, ул. Пионерская — в ул. Е. Омирзакова, ул. Комсомольская — в ул. Республики. На этих улицах расположено 434 частных и 17 многоквартирных домов.

На вопрос о том, почему жители должны устанавливать адресные таблички за свой счет, в акимате сослались на статью Гражданского Кодекса.

- Размещение аншлагов с новыми почтовыми индексами и QR-кодами производится на основании пункта 74 Плана мероприятий по реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан», - пояснил Альмагамбетов. - Согласно п.1 ст. 189 Гражданского Кодекса РК собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором, и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо.

Такое разъяснение вызвало недоумение, ведь в Костанае все новые аншлаги с индексами и QR-кодами меняли за счет бюджета, как и таблички с новыми названиями улиц. А за установку, к примеру, табличек на домах переименованной в 2015 году ул. Павших Борцов в ул. Шайсултана Шаяхметова все расходы и вовсе взяли на себя родственники академика. Они были инициаторами переименования, поэтому за свой счет изготовили 126 табличек с новым названием улицы, два дорожных знака и высадили около 80-ти елей в аллее возле бюста.

И даже тогда среди жителей переименованной не за их счет улицы находились противники установки табличек с новым названием.

- Неделю назад подъезжаю к своему дому и вижу людей, которые пытаются установить новую табличку, - возмущался в апреле 2015 года хозяин дома №1 по ул. Шаяхметова Николай СУРОВЫХ. - Я у них спрашиваю: "На каком основании?" Отвечают, что акимат дал задание. Я живу в этом доме 63 года, здесь я родился и вырос. Мои дед и отец рассказывали, почему наша улица носит название Павших Борцов. И я гордился, что живу на улице с таким названием.

В акимате Костаная тогда подтверждали, что владельцы нескольких домов отказались от установки табличек с новыми названиями и их никто не принуждал это сделать. Неужели с тех пор принцип - кто переименовывает, тот и платит - изменился? Или в селе Айет ввели новые правила? За разъяснениями мы еще раз обратились в сельский акимат.

- Адресные таблички на переименованных улицах менялись поэтапно — с тех пор, как начали переименовывать улицы, то есть, с 2005 года. И всегда жители меняли таблички за свой счет, - заверила «НГ» главный специалист аппарата акима села Айет Альмира ШИН. - Только на зданиях государственных учреждений таблички менялись за счет бюджета, в том числе, на садиках, школах. Так было всегда. Сейчас управление архитектуры и градостроительства спустило рекомендацию о том, что аншлаги должны быть с почтовым индексами и QR-кодами в рамках цифрового Казахстана. Это тоже у нас делается за счет собственников жилья, на котором они устанавливаются. Мы не даем жителям рекомендаций по выбору рекламного агентства по изготовлению, это сугубо личный выбор жителей. Не знаю, почему в Костанае это делается бесплатно...

После уточнения Альмира Шин добавила, что в бюджете поселка нет расходной статьи по смене табличек на домах жителей. Но отметила, что не в курсе, озвучивали ли этот момент жителям, когда переименовали улицы. Сейчас на сходах по замене табличек на новые с почтовым индексами и QR-кодами жителям объясняют, что это важно и нужно сделать за свой счет.

Отсутствие бюджетных средств на новые таблички удивило еще больше, когда мы выяснили, что на мероприятия, посвященные 125-летию Беимбмета Майлина и возвращению селу исторического имени Айет, АО «Варваринское» перечислило в «кошелек» района 6 млн тенге. Неужели этих денег не хватило бы на новые таблички с почтовым индексами и QR-кодами и названиями новых улиц?

- Денежные средства, перечисленные АО «Варваринское» в рамках заключенного в 2019 году меморандума, были направлены на проведение республиканского айтыса, театрализованной концертной программы с участием творческих коллективов и исполнителей района и областной филармонии, научно-практической конференции и секционного заседания, - отметил в официальном ответе «НГ» заместитель акима района Беимбета Майлина.

Видимо, в районе посчитали, что эти мероприятия важнее, чем новые таблички, которые можно установить за счет жителей.

- Конечно, все это делается за счет бюджета, - однозначно заявил «НГ» руководитель отдела ономастики управления культуры Костанайской области Жарасхан НАУРЫЗБАЕВ. - На это по всей области должны быть предусмотрены деньги в бюджете. Хоть на таблички с новым названием улицы, хоть на таблички просто с почтовым индексами и QR-кодами, хоть на табличку просто с порядковым номером частного или многоквартирного дома. Может, жители что-то не так поняли? Для уточнения этих моментов вам лучше обратиться в прокуратуру.

Что мы в ближайшее время и сделаем, направив официальный запрос в прокуратуру района Беимбета Майлина.