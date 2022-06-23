В ближайшее время акимат объявит конкурс на строительно-монтажные работы, передает Informburo.kz.

Дом Ахмета Байтурсынова в Костанайской области, который снесли после некачественной реставрации, введут в эксплуатацию к сентябрю, заявил аким региона Архимед Мухамбетов.

"Проект на сегодняшний день уже вышел с экспертизы, мы объявляем конкурс на строительно-монтажные работы, определим подрядчика. В старом доме люди просили, чтобы мы поставили экспонаты, но это невозможно было сделать, музей должен быть большей вместимости. Мы наладили связь, меморандум у нас есть. Будет обмен экспонатами с другими музеями. До 5 сентября мы постараемся ввести его в эксплуатацию", – сказал Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК.

Глава региона добавил, что при реставрации подрядчик использовал некачественные материалы, за это акиму района сделали выговор.

По словам акима, в 2009 году дом построили из подручных материалов.

"Высота потолков была невысокой, мы не могли даже выпрямиться внутри, где-то 170-175 сантиметров. Внутри одна большая комната, нет ни тепла, ни воды, проведённая электроэнергия тоже не соответствует проекту. Когда я посещал этот дом, приехали журналисты, блогеры из Нур-Султана и других городов. Они мне задавали вопросы внутри дома: "Вам не стыдно в этом доме находиться? Как завтра сюда приедут люди, туристы?" Они и общественность попросили меня принять меры", – заключил Архимед Мухамбетов.