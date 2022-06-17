Строители не смогли сохранить даже оригинальный фундамент здания, передает Informburo.kz.

В год 150-летия Ахмета Байтурсынова отчий дом просветителя решили отреставрировать, сообщает "Хабар 24". Подрядчик на месте старого фундамента начал возводить стены из песчаных блоков, которые оказались некачественными.

Объект из сакральной карты региона снесли – не получилось сохранить даже оригинальный фундамент. 13 лет назад дом народного просветителя на месте старого фундамента восстановили местные жители. Они же следили за его состоянием: белили, красили и латали крышу.

Теперь от культурного объекта остались только следы от тяжёлой техники.

"Подрядчик взялся реставрировать постройку и не справился. Блоки, из которых возводили стены, просто рассыпались в руках. В итоге, дом разрушили вместе с основанием. Мы до сих пор не можем прийти в себя", – возмущается житель села Акколь Кадыржан Бурбайулы.

На реконструкцию дома Байтурсынова бюджет выделил 22 млн тенге. По словам чиновников, снести строение просили сами местные жители.

"Жители двух сёл поднимали вопрос, о том, что дом находится в аварийном состоянии. Обращались в районный и областной акиматы. Поэтому приняли такое решение", – ответил аким села Ахмет Байтурсынулы Нурсултан Байдильдин.

Дом планирует построить заново, акимат района ищет нового подрядчика. Однако стоимость проекта увеличилась уже до 37 млн тенге.

"20 июня объявим конкурс. Через месяц определится подрядчик. В августе начнём строительство. Юбилейные мероприятия запланированы на сентябрь. До этого времени сдадим объект. Здесь будет современный дом-музей", – сказал руководитель отдела строительства Джангельдинского района Адильбек Имангалиев.

Пока чиновники определяются с подрядчиком, местные жители завершают строительство мавзолея на въезде в родное село Ахмета Байтурсынова. Сельчане собрали 10 млн тенге и возводят памятник своими силами.