Три недели полицейские разыскивают пропавшего мужчину в Костанае
22 июня 2022, 15:54 | Происшествия
Алпеисов Сарат Кабдинович 1972 года рождения ушел из дома 30 мая в п. Амангельды (бывший Красный партизан) на ул. Дружба и с тех пор не вернулся. Ориентировку на пропавшего мужчину распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения.
Всех, кому что либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону 102 или 8-707-810-70-03 и 8-747-655-21-63.
В пресс-службе ДП также сообщили, что найден Серик Абдрахманов, сообщение о пропаже которого распространили вчера, 21 июня. Мужчина жив и здоров.
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