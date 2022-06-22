Алпеисов Сарат Кабдинович 1972 года рождения ушел из дома 30 мая в п. Амангельды (бывший Красный партизан) на ул. Дружба и с тех пор не вернулся. Ориентировку на пропавшего мужчину распространила пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения.

Всех, кому что либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефону 102 или 8-707-810-70-03 и 8-747-655-21-63.

В пресс-службе ДП также сообщили, что найден Серик Абдрахманов, сообщение о пропаже которого распространили вчера, 21 июня. Мужчина жив и здоров.