Пропавшего мужчину разыскивает полиция Костаная
21 июня 2022, 16:12 | Происшествия
Абдрахманов Серик Тулендинович вышел из дома, расположенного в областном центре, 19 июня и с тех пор не вернулся. Поисками мужчины занимается полиция, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.
Дата рождения: 30 октября 1963 г.
Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, серые штаны, туфли серого цвета.
Всем, кому что либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию (102) или связаться с родственниками по телефону 8-747-655-21-61.
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