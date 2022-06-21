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Пропавшего мужчину разыскивает полиция Костаная

21 июня 2022, 16:12 |  Происшествия

Абдрахманов Серик Тулендинович вышел из дома, расположенного в областном центре, 19 июня и с тех пор не вернулся. Поисками мужчины занимается полиция, сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области.

 

Дата рождения: 30 октября 1963 г.

Приметы: рост 170 см., худощавого телосложения. Был одет в черную куртку, серые штаны, туфли серого цвета.

Всем, кому что либо известно о местонахождении  пропавшего,  просят сообщить в полицию (102) или связаться с родственниками по телефону 8-747-655-21-61.