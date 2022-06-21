Президент РК подписал указ о создании Национального курултая, в его состав вошли депутаты Парламента, представители общественных советов, партий, отраслевых объединений. Поможет ли это развитию демократии в стране? Да. Курултай улучшит диалог между общественностью и госорганами.

Да. В состав вошли уважаемые народом люди, в том числе из оппозиции.

Да. Курултай будет обсуждать стратегию развития страны на много лет вперед.

Нет. Курултай - очередная структура, призванная имитировать демократию.

