Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ и аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сегодня, 17 июня, в актовом зале школы № 27 микрорайона Юбилейный провели отчетную встречу перед населением. Встреча длилась почти 2 часа, из них около получаса ушли на отчеты, а остальное время заняли ответы на вопросы.

О цветах в центре Костаная

Аким Костаная в своём докладе, помимо привычного описания достижений его ведомства, отдельно высказался и по некоторым городским проблемам. Два дня назад "НГ" опубликовала народную новость, в которой пользователь сайта yudjin критиковал городские власти за отсутствие привычных в это время года клумб с цветами. Во время выступления акима в его презентации использовались фотографии, которые ранее публиковали на нашем сайте.

- В СМИ и соцсетях костанайцы часто поднимают вопрос озеленения улиц, - сказал Жундубаев. - Критику считаю обоснованной. В то же время есть объективные и субъективные причины. Конкурсные процедуры по озеленению были проведены несвоевременно. Повлияло несовершенство законодательства. Но на сегодня конкурс состоялся. На посадку цветов и их содержание заключен договор с алматинским фондом "Мейрим". Сумма договора - 56 млн тенге. Мы уже начали подготовительные работы, ведется высадка цветов в парках и скверах. Мы планируем, что до конца июня завершим устройство цветников, клумб и вазонов на территории Костаная. также проводится покос травы. Мы наращиваем темпы и держим этот вопрос на контроле. Постараемся конкурсы на будущий год, провести уже до конца этого года.

О благоустройстве города высказался и Архимед Мухамбетов, неоднакратно подчеркнув: "Нам временная показуха не нужна!".

- Строительство дорог, реконструкция объектов ЖКХ, где есть большой износ, это наше основное направление работы, - сказал глава региона. - Я знаю, что в некоторых городах на иллюминационное оформление улиц тратятся миллиарды тенге. Я был противником этого всегда, потому что через год эти лампочки сгорают. Всё это красиво первое время, но оно уходит. Хорошая дорога стоит, минимум, 7 лет, а новая теплотрасса тоже служит долго. Пока мы не решим эти вопросы, мы не будем заниматься красивым оформлением. Это не хозяйский подход! У нас осталось 3% дорог, на которые жалуются в Костанае. Мы продолжаем эту работу, выделили на Костанай на эти цели больше 7 млрд тенге.

О борьбе за центр города и ремонт ул. Съянова

Высказался аким Костаная и о своей борьбе с предпринимателями, которые разместили свои ларьки в Сити-центре.

- Эта работа еще не завершена, площадь освобождена от незаконно установленных нестационарных объектов, - отметил Жундубаев. - Мы сейчас объявили аукцион, 28 июня будут определены победители и мы узаконим этот бизнес.

Рассказывая о планах по ремонту дорог, он отдельно остановился на реконструкции улицы Съянова:

- В 2020 году подрядной организацией ТОО "АлматыСтрой" были начаты работы. В 2021 году работы приостановили в связи с неисполнением договорных обязательств подрядчиком. На данный момент ведется техническое обследование участка по определению перечня необходимых работ. Сейчас для обеспечения проезда по улице Съянова подрядчик подсыпает основание фрезерованным материалом. По водоснабжению и водоотведению также имеются проблемные объекты, которые препятствуют дорожным работам. Так, реконструкция самотечного коллектора по ул. Шипина реализуется с 2019 года. В текущем году мы завершили основные работы, в следующем уложим асфальт. А работы по коллектору на ул. Воинов-интернационалистов не завершены.

О сахаре и ремонте газопровода

Аким Костаная говорил о стабилизации цен на продовольственные товары и конкретно - о запасах сахара. Проблемы с ростом цен и дефицитом сахара начались после 24 февраля. С этого момента "НГ" фиксировала попытки властей успокоить людей и рынки.

- На складах стабфонда есть запас сахара в объеме 720 тонн, - сказал Жундубаев. - Сахар реализуется лимитированно - не более 1 кг в одни руки по цене 440 тенге. Нужно отметить, здесь наблюдается, видимо, в связи с сезоном, небольшой ажиотаж в торговых центрах. Работа по сдерживанию цен на социально значимые продукты ведется постоянно. Как известно, с 1 по 25 августа ожидается отключение природного газа. Мы провели совещание, чтобы не допустить снижения выпускаемой продукции, мы прорабатываем вопрос перехода на альтернативные источники. Будем держать этот вопрос на контроле.

- Проблемы с сахаром не только у нас, это по всей стране, - добавил Архимед Мухамбетов. - У нас всего несколько заводов в Казахстане, сейчас мы активно сотрудничаем с Коксуским сахарным заводом. Я сам лично, как аким области, изучил эту ситуацию - откуда звозится сырьё. Конечно, мы оплачиваем поставки сахара своевременно, но его поставка идёт с задержкой. Потому что очередь большая. За килограмм цена - 440-450 тенге. Я дал поручение, чтобы еще 700-800 тонн закупили дополнительно. Будем мы рынок стабилизировать. Наши поставщики, кроме того, тоже завозят сахар, но, конечно, мало - это один или два вагона. "Продкорпорация" тоже завозит, но тоже мало. СПК "Тобол" сейчас - основной поставщик. Ситуацию мы держим на контроле. По отключению газа я провел переговоры в Нур-Султане, постараемся этот вопрос завершить за 2 недели. Они пообещали нам направить дополнительные бригады из других областей. Мы постараемся быстро отремонтировать 170 км газопровода от Карталы до Рудного. Если сейчас это не сделать, то зимой мы рискуем остаться без тепла.

О чем еще говорили акимы и как отвечали на вопросы костанайцев, можно посмотреть здесь. Позже мы опубликуем подборку самых интересных моментов и на сайте.

Фото Ксении РЕБИК