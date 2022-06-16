Об этом сообщили "НГ" в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. И добавили: водитель намерен оборудовать здесь спецстоянку, но уже по закону.

Знак "Парковка для инвалидов" с указанием определенного номера машины появился во дворе дома №17 в 8-м микрорайоне. После того, как в редакцию "НГ" обратились местные жители, полиция проверила документы владельца автомобиля, он действительно оказался инвалидом. А вот законным ли образом сама парковка и знак появились возле дома, в полиции обещали проверить вместе с отделом ЖКХ.

- Сотрудниками отделения дорожно-технической инспекции отдела административной полиции Управления полиции г. Костаная проведено обследование совместно с ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД Акимата города Костанай». По результатам обследования установлено, что дорожный знак дополнительной информации (таблички), расположенный по вышеуказанному адресу, не соответствует требованиям Правил дорожного движения Республики Казахстан и был демонтирован подрядной организацией, - сообщили сегодня, 16 июня, в пресс-службе ДП. - Дополнительно сообщаем Вам, что водитель данного транспортного средства написал письменное заявление в ГУ «ОЖКХ, ПТ и АД Акимата города Костанай» на согласование дорожного знака 5.15 «Место стоянки» с дополнительной табличкой 7.17 «Инвалиды» в соответствии с ПДД РК.

В полиции добавили, что в соответствии со СТ РК 1412-2017 «Технические средства регулирования дорожного движения» пункта 5, подпункта 5.8.21, табличка 7.17 «Инвалиды» должна применяться со знаком 5.15 «Место стоянки» для указания, что стояночная площадка (или ее часть) отведена для стоянки транспортных средств, на которых установлены опознавательные знаки «Инвалид».