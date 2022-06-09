Знак "Парковка для инвалидов", установленный индивидуально под конкретную машину, появился возле дома №17 в 8-м микрорайоне Костаная. В редакцию "НГ" с вопросом, законна ли подобная парковка, обратились местные жители.

- Сделали ремонт и вот такую интересную парковку. И здесь установлен знак парковки именно для этого автомобиля. Интересно, чем это заслужил хозяин именно этой машины? - написала читательница.

Женщина также отметила, что ни на одном стекле автомобиля нет наклейки «Инвалид», которая должна присутствовать на переднем и заднем стекле транспортного средства.

- Данный факт проверяется, уже установлено, что автомобиль действительно принадлежит инвалиду. В настоящее время совместно с ЖКХ изучается вопрос законности установки места парковки и знака, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Является ли нарушением отсутствие знака "Инвалид" на самой машине, полиция обещала ответить после окончания проверки.