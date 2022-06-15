Фронт-офис поддержки ОСИ и ПТ открыли сегодня, 15 июня, в здании акимата Костаная. Это небольшой кабинет по соседству с ситуационным центром iKomek.

В нем будут работать представители ассоциации ОСИ, готовые оказать помощь как начинающим, так и уже действующим председателям объединений собственников имущества.

- Это помещение нам дали давно, но офис полностью не функционировал, - рассказал "НГ" специалист отдела жилищных отношений акимата Костаная Сайлау АСЫЛБАЕВ. - У нас здесь будут работать юрист, бухгалтер. Здесь же будут представители ЦОНа и департамента юстиции. Обязательно будет какой-то график работы, его опубликуем позже. Чем конкретно наш офис будет помогать уже действующим ОСИ, пока я не могу сказать. В процессе работы мы, ориентируясь на мнения председателей, будем корректировать наши возможности. 100 объединений собственников имущества в Костанае работают, это здорово.

На открытии фронт-офиса председатели 12-ти костанайских ОСИ записали видеообращение к президенту Токаеву с просьбой ликвидировать все ПКСК с 1 июля 2022 года, чтобы могли работать управляющие компании и ОСИ.

- Все жильцы Костаная начали понимать, что для своих домов только они могут сделать лучше, - заявила председатель ОСИ "Гагарина, 14" Наталья МЕДВЕДЕВА. - У нас в Костанае идет активная работа, у нас теперь есть фронт-офис, который будет помогать председателям ОСИ.

Ранее депутат мажилиса Альберт Рау сообщил "НГ", что он предложил сенату РК перенести дату вступления закона о жилищных отношениях в силу на один год, а также принять несколько поправок в действующее законодательство.

По мнению Сайлау Асылбаева, правильным было бы принять поправки, разработанные мажилисменом, но саму реформу не откладывать.

Решение по этому вопросу могут принять уже завтра, 16 июня, на заседании сената.

Фото Георгия ГОВОРОВА