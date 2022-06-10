Реформу ПКСК, по которой все кооперативы должны быть до 1 июля 2022 года преобразовать в ОСИ, предложено отложить на год. Об этом «НГ» сообщил председатель Комитета по экономическим реформам и региональному развитию Мажилиса Парламента РК Альберт РАУ.

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- Я до последнего на всех встречах говорил, что никаких переносов не будет, - сказал «НГ» Рау. - Делал неоднократные запросы в адрес правительства. Писал, что реформы не двигаются. Я знаю это и по Лисаковску, и по Костанаю. И я все равно был за то, чтобы не продлевать. Но когда увидел, сколько надо вносить поправок, я все-таки надеялся провести их через срочный закон. Однако такой возможности не было. Сейчас буду запускать эти поправки в качестве инициативного законопроекта по всем тем проблемам, которые возникли во время работы первых ОСИ. У меня есть 5 срочных поправок, одна из которых, например, предполагает, что нужно компетентному органу разработать правила введения временного управления, когда КСК уже не будет, а ОСИ еще не будет. Несколько поправок касаются инициативы оговорить в законе еще одну форму управления домом - непосредственное совместное управление. Собственники квартир, нежилых помещений одного многоквартирного жилого дома, если их количество не превышает 16, вправе самостоятельно осуществлять управление объектом кондоминиума, финансирование его содержания и обеспечение сохранности общего имущества объекта кондоминиума без регистрации ОСИ и образования ПТ. Эти поправки постараюсь провести раньше.

Альберт Рау прокомментировал публикацию «НГ» с брифинга специалиста отдела жилотношений акимата Костаная Сайлау Асылбаева. В своем выступлении специалист ссылался на встречу с Рау, в ходе которой депутат якобы заявлял, что «сроки реформы не будут отодвинуты». Рау сообщает, что такого заявления не делал.

- Я на встрече с представителями ОСИ в zoom 6 июня объяснял, что откладывание сроков реформы — это всего лишь предложение, - отмечает депутат. - Я им объяснял, почему нужно взять период, в который решить проблемы, возникшие у первых ОСИ, через поправки в закон «О жилищных отношениях». Я им до этого высылал свои поправки. Почему я это делал? Хотел их срочно провести, но решил учесть предварительно все замечания и предложения. Заявления, что «переноса не будет», я точно не делал! Это подтверждается другими участниками встречи. Мне говорят, что «пусть закон вступит в силу». Я отвечал, что закон уже вступил в силу после того, как документ подписал президент. Сказал, что никто не мешает и дальше создавать ОСИ. Что вы наезжаете на эти КСК? Вы коллапс хотите? Вот так разговор состоялся.

По словам мажилисмена, сейчас вопрос по срокам реформы рассматривается в Сенате.

- Скорее всего Сенат инициирует продление этой нормы на год, - считает Рау. - Мы ждем решения. Точно будет ясно 16 июня.