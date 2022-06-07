Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сегодня, 7 июня, заявил специалист отдела жилотношений акимата Костаная Сайлау АСЫЛБАЕВ. Он отметил, что реформу ПКСК в ОСИ "никто не отменял и отменять не планирует".

- Приближается тот день, когда ПКСК должны уйти, а собственники многоквартирных жилых должны определиться в выборе формы управления, - сказал Асылбаев. - Когда в силу вступит закон, тогда сотрудники жилотношений заработают в полную силу и будут контролировать этот рынок. Появится возможность привлекать их к соблюдению закона. Сегодня организован штаб для проведения собраний собственников квартир. На прошлой недели мы провели 57 собраний, из них 19 выбрали себе форму ОСИ. Всего нами зарегестрировано 104 ОСИ и ПТ.

Асылбаев рассказал, что 6 июня в отделе жилотношений прошла встреча с депутатом Альбертом Рау. На ней чиновники попросили народного избранника прокомментировать, будут ли переноситься сроки окончания реформы. Ответ однозначный - "нет, не будут, всё идёт в рамках закона, ПКСК и КСП будут ликвидированы до 1 июля 2022 года".

- Не могли бы вы описать подробнее какие полномочия есть у отдела жилотношений и какая ответственность есть для председателей ПКСК, если они не ликвидируют свои кооперативы? - спросил корреспондент "НГ".

- Есть статья 2, пункт 8 Закона "О жилищных отношений", согласно которой наш отдел имеет полномочия ликвидировать этот ПКСК. То есть в правовом поле их работа будет прекращена.- ответил Асылбаев, а после брифинга добавил, - Почему председатели ПКСК хотят остаться в своей форме собственности? Потому что им по закону ничего не сделаешь, так как они подчиняются жителям домов. Их трудно сместить, потому что трудно организовать собрание, а кроме того, они контролируют финансовые сборы и обслуживание. Мы уже им направили предписание о ликвидации. Если они не выполнят их, тогда мы можем подать в суд и спросить: "Почему они этого не сделали?". Что решит суд пока неизвестно. Может суд просто принудит к ликвидации, а может и оштрафует.

Фото РСК

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