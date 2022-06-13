О подготовке к отключению газа с 1 по 25 августа и повышению нагрузки на электросети рассказали сегодня, 13 июня, на аппаратном совещании в акимате Костаная.

- По результатам диагностики, проведенной в июле 2021 года, на магистральном газопроводе «Карталы-Рудный» было выявлено большое количество дефектов, которые создают аварийную ситуацию, - напомнил причину отключения директор Костанайского газового хозяйства Жансары МАКИШЕВ. - Поэтому необходимо в ближайшее время провести капитальный ремонт с заменой всех коррозийно опасных участков. Если этого не сделать, без газа в отопительный период могут остаться системообразующие предприятия города, а также социально ориентированные объекты: детсады, школы, больницы. Следующий этап после завершения всех ремонтных работ - это пуск газа в газовое оборудование, которое займет примерно 2-3 недели. Сейчас ведутся работы по составлению плана пуска газа.

Общее число потребителей природного газа в Костанае - 90 613 физических лиц, из них 72 129 человек живут в в благоустроенном секторе, 17 152 - в частном.

- Сотрудники отдела ЖКХ сейчас проводят разъяснительные работы с населением и руководителями предприятий, - сообщил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Асылхан ХАКИМОВ. - Под ограничения попадут 1 332 промышленных предприятия, а также подрядные организации, занимающиеся работой по ремонту автомобильных дорог: ТОО «ВАН», ТОО «АБЗ плюс», ТОО «Арвис», имеющие асфальтобетонные заводы, работающие от газа, а также 1 015 коммунально-бытовых потребителей.

Асфальтобетонный завод ТОО «Арвис» при отключении газа перейдет на дизельное топливо.

- Все строительно-монтажные работы ТОО «АБЗ плюс» планируют выполнить до 10 июля, в связи с этим отключение газоснабжения не повлияет на срыв сроков запланированных объектов, - заявил Хакимов. - До 1 августа ТОО «ВАН» планируют переоборудовать асфальтобетонный завод на подачу сжиженного газ, а в поселке Диевка Аулиекольского района уже имеется такой завод. Все принятые меры не повлияют на срыв сроков сдачи объектов.

На альтернативное топливо перейдет и пищепром: ТОО «Арасан», ТОО «МИЛХ», ТОО «ДЕП». Еще один вариант для них - электрические котлы.

- Такие предприятия, как ТОО «СарыаркаАвтоПРом», ПрК «Большевичка» и ТОО «Дормаш», не используют в производстве природный газ, - отметила руководитель отдела предпринимательства акимата Костаная Илона ТИМОШЕНКО - А вот АО «Агромаш Холдинг КЗ», ТОО «Костанайский тракторный завод» и ряд мукомольных предприятий частично приостановят деятельность, при этом ими не будет осуществляться конечный выпуск продукции. ТОО «ЕвразКаспианСталь», АО «Костанайский мелькомбинат» и хлебозавод ИП Юрченко полностью остановят свою деятельность. Кондитерская фабрика «Баян Сулу» имеет возможность перейти на дизельное топливо, но так как это затратно, проведет во время отключения газа ремонтные работы. Будет полностью остановлена деятельность кирпичных заводов.

- Со стороны отдела жилищных отношений намечена подготовка плана-графика подключения абонентов, находящихся в многоквартирных жилых домах, - доложил руководитель отдела жилищных отношений акимата Костаная Ержан СУЛЕЙМЕН. - Напоминаю населению, что размещение газовых баллонов в многоэтажных жилых домах запрещено. Лучше пользоваться электроплитками и бойлерами.

Ну а чтобы не допустить перегрузки электросетей, гендиректор ТОО «ЭПК-forfait» Дидар АМАНЖУЛОВ посоветовал руководителям кафе и ресторанов, где используются энергоёмкие токоприемники (электроплиты и т. д.), установить контуры заземления. А руководителям ПКСК и ОСИ, владельцам квартир и домов - провести ревизию внутридомовой и внутренней электропроводки.

- А мы, в свою очередь, усилим дежурство аварийно-восстановительных бригад для оперативного устранения аварийных ситуаций, - заверил Аманжулов. - Также будет подготовлен аварийный запас материалов.

Фото Андрея СКИБЫ