Приговор по делу экс-водителя акимата Костаная 25-летнего Данияра ИБРАШЕВА огласили сегодня, 13 июня. Он обвинялся в том, что 15 января 2022 года на пересечении улиц Маяковского - Воинов-интернационалистов сбил насмерть пешехода. Погибла 52-летняя врач частной клиники «Жемчужина» Елена Сухарева.

Ибрашев сразу признал свою вину в суде, раскаялся, принес извинения потерпевшему. Сын погибшей, 24-летний Алексей Сухарев, сообщил, что подсудимый выплатил ему материальный ущерб и моральный вред. Сухарев принял извинения и просил не лишать Ибрашева свободы.

Государственный обвинитель в прениях заявила, что санкция данной статьи безальтернативная и подразумевает лишение свободы. Она попросила назначить подсудимому 2 года в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении) и на 5 лет лишить права управлять транспортом. Адвокат просил назначить условный срок.

Судья Анара ШАЙМУРУНОВА приговорила Данияра Ибрашева к 2 годам лишения свободы условно и на 5 лет лишила его права управлять транспортом.

- Это преступление небольшой тяжести, - разъяснила судья. - В связи с тем, что подсудимый признал вину, выплатил компенсацию и потерпевший пожелал, чтобы его не лишали свободы, суд посчитал возможным назначить условный срок с пробационным контролем. Подсудимый обязан находиться дома после 22.00, не посещать увеселительные заведения, подписка о невыезде в отношении него остается. Если в течение двух лет подсудимый нарушит правила, условный срок заменят реальным. Если совершит новое преступление, наказание для него вынесут в суде по совокупности двух преступлений.

Данияр Ибрашев сообщил, что приговор ему понятен, вопросов не задавал. Родственники подсудимого после выхода из зала расплакались.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ