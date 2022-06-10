Прения по уголовному делу экс-водителя акимата Костаная Данияра ИБРАШЕВА прошли сегодня, 10 июня. Ему было предъявлено обвинение за совершение ДТП, в котором погибла 52-летняя врач частной клиники "Жемчужина" Елена Сухарева. Авария произошла 15 января этого года на перекрестке улиц Маяковского-В.-Интернационалистов в Костанае.

По словам Ибрашева, в то утро он торопился на работу, из-за январских событий работал без выходных и боялся подвести коллег.

- Думал успею проехать, но сбил пешехода, - сообщал он ранее в своих показаниях. - Сразу остановился, "скорую" уже вызвали. Я раскаиваюсь в том, что совершил, прошу прощения у потерпевшего.

Сын погибшей 24-летний Алексей Сухарев подтвердил в суде, что принял извинения подсудимого и что он выплатил материальный ущерб и моральный вред. Потерпевший заявлял, что не настаивает на лишении свободы.

- Ибрашев проявил преступную самонадеянность, не убедился в безопасности движения, что повлекло по неосторожности смерть человека, - сообщила в прениях государственный обвинитель Алма НУРСЕИТОВА. - Санкция данной статьи предусматривает безальтернативное наказание - лишение свободы до 5 лет. В связи с тем, что подсудимый признал вину, искренне раскаялся и отягчающих обстоятельств в деле не усматривается, прошу назначить Ибрашеву 2 года лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении) и лишить его права управлять транспортным средством на 5 лет.

Адвокат подсудимого попросил учесть, что потерпевший не настаивал на лишении свободы и назначить ему условный срок.

- Я еще раз хочу выразить соболезнования семье погибшего, - сказал в прениях Данияр Ибрашев. - Я искренне раскаиваюсь, что лишил Алексея матери. Полностью признаю свою вину.

Приговор по этому делу огласят 13 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ