На скамье подсудимых - 19-летняя Кристина КОРОБКА, которая сдавала несуществующие квартиры в Костанае. Давала объявления на популярных сайтах, получала предоплату и с нею пропадала. По делу проходит 25 потерпевших. Еще у одной потерпевшей Коробка, поступившая к ней на работу, украла деньги и драгоценности в первый же день работы в ЦУМе. Общий ущерб по всем эпизодам, как звучало в суде, составил 518 000 тенге.

Все потерпевшие заявляли, что квартиры снимали через мужчину, но деньги скидывали Коробке. Когда потенциальные съемщики жилья переводили деньги, высвечивалось имя «Кристина К.».

- Я увидел объявление на OLX, позвонил, мне ответил мужчина, - сообщил суду потерпевший Н. И. (по просьбе мужчины не публикуем его данные). - Перечислил предоплату 10 000 тенге, арендодатель пропал. Считаю, что таких надо лишать свободы!

- Я и так наказана, простите меня, - чуть не расплакалась в суде Коробка. - Я готова вернуть деньги прямо сейчас.

Подсудимая достала 10 000 тенге, потерпевший согласился их взять и отказаться от претензий.