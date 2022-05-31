Уголовное дело по сдаче несуществующих квартир в Костанае через сайты OLX и Крыша.KZ продолжили рассматривать в суде №2 30 мая. На скамье подсудимых — 19-летняя Кристина КОРОБКА. Она обвиняется в том, что подавала через популярные сайты объявления о сдаче в аренду комнат и квартир, просила перевести предоплату и пропадала с деньгами. В деле 26 эпизодов на сумму свыше 500 000 тенге.

На прошлом судебном заседании она уже полностью признала вину и согласилась на заключение процессуального соглашения, чтобы дело рассмотрели в сокращенном порядке. Но в связи с тем, что подсудимая не погасила ущерб, прокуратура отказала в заключении такого соглашения.

- Кристина Коробка 20 мая 2003 года рождения в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом в июне прошлого года подала на сайте OLX объявление о сдаче комнаты в квартире в центре Костаная, - зачитала обвинительное заключение прокурор Алма НУРСЕИТОВА. - Попросила перевести на карту 7500 тенге в качестве предоплаты. В день заселения отключила номер телефона, так как жилья в наличии у нее не было, о чем она знала заранее. В июле дала объявление о сдаче квартиры по улице Баймагамбетова, попросила перечислить 25 500 тенге в качестве предоплата, а в день заселения отключила телефон.

Государственный обвинитель подробно перечислила все 25 эпизодов, в которых фигурировали в основном студенты. Еще один эпизод был связан с владелицей отдела «Островок» в магазине ЦУМ. Согласно материалам дела Кристина Коробка начала работать в отделе часов и украшений продавцом. После первого же дня работы из кассы исчезло 22 000 тенге, пропали серебряные браслеты, цепочки и наушники.

- Вину признаю в полном объеме, все 26 эпизодов, - заявила в суде Кристина Коробка.

В зале присутствовало больше половины потерпевших, суд постановил начать допрос с них, после чего допросить подсудимую.

- В июле 2021 года я искал себе жилье, зашел в приложение OLX, - рассказал потерпевший Чингиз ШАГАЕВ. - Увидел объявление, позвонил по указанному номеру, мне ответил мужчина, который сказал, что нужно скинуть предоплату, 7500 тенге. И скинул номер телефона подсудимой. Когда я скидывал деньги через Каспи, там вышло — Кристина К. Ущерб мне не возмещен, гражданский иск не подавал.

На вопрос адвоката подсудимой, имеются ли у него какие-либо материальные претензии, Шагаев ответил: «Претензий не имею, подсудимую прощаю».

Еще один потерпевший Султан ТОБЫЛБАЕВ тоже заявил, что прощает подсудимой 17500 тенге, которые она присвоила.

- Хотел снимать квартиру с другом, скинул деньги, но в день заселения телефон был отключен, - пояснил в суде Тобылбаев. - Претензий не имею, потому что если ее посадят, мне лучше не станет.

Потерпевшая Амира Джамалова сообщила, что вплоть до начала суда думала, что общалась с мужчиной по поводу аренды квартиры. Только полицейские сообщили ей, что на скамье подсудимых девушка, якобы создавшая бизнес-аккаунт от мужского имени.

Другие потерпевшие заявили, что хотят вернуть свои деньги и уже подали гражданские иски. Некоторые даже попытались возместить моральный вред, поэтому увеличили сумму материального ущерба вдвое.

- В связи с чем вы заявляете такую сумму морального вреда? - уточнила судья Анара ШАЙМУРУНОВА. — Вы должны ее обосновать и доказать, что ваши моральные страдания связаны с преступлением Коробки.

Хозяйка отдела «Островок» в ЦУМе Марьям МАКЕЕВА сообщила, что Коробка пришла к ней по объявлению, стажировалась два дня, а на третий осталась работать сама.

- Все вещи: часы, браслеты, цепочки - я ей передала по акту под расписку,- пояснила суду Макеева. - После первого дня работы Коробка не вышла, о чем мне сообщили продавцы из других отделов. Я приехала, обнаружила, что пропали несколько цепочек, браслетов, наушники, деньги, и сразу вызвала полицию. На видеозаписи зафиксировано, как Коробка забирает вещи и деньги, я ее просматривала. Позже мне вернули наушники, правда неработающие, одну цепочку и два браслета, деньги так и не вернули. Я хочу, чтобы мне возместили ущерб.

Судья еще раз разъяснила всем потерпевшим, что они имеют право на возмещение материального вреда, а моральный вред нужно обосновать.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ