Такую цифру дает пресс-служба ГКП "КТЭК" у себя на сайте по состоянию на 6.00 8 июня. Кроме того, как сообщали в предприятии ранее, в связи госповеркой средств измерения газового оборудования, расположенного в котельных БМК-92, БМК-93, откладывается запуск воды в мкрн. "Юбилейный".

Иллюстративное фото Pixabay.com

Большая часть многоквартирных жилых домов -127 из 152, - остаются без горячей воды в связи с выявленными порывами и дефектами. Еще в 21 доме подача воды задерживается в связи с капитальным ремонтом. И еще в четырех воды нет по вине ОСИ и ПТ.

ТЭЦ

-ТК 2.09 пр. Аль-Фараби 100, Тауелсиздик 111, 113, 115, Чехова 106

-ТК 6.14 пр. Павлова 41

-ВУ 7.05 Аль-Фараби 85, Баймагамбетова 158, 162, 183, Гоголя 78, 80, 92, Толстого 67, Байтурсынова 45,49

-ТК 7.11 пр. Алтынсарина 131 (1 корп.)

-ТК 9.02 лев. Аль-Фараби 43 (1 корп.), 45

-ТК 10.01 Алтынсарина 122,132, Пушкина 54,59,59А, Касымханова 78, 91, 99,

-ТК 2.01 Аль-Фараби 143,145, Перронная 3, 4, 10

-ТК 9.04 лев. Аль-Фараби 43 (2 корп.)

-ТК 4.10 пр. Бородина 172, 174

-ТК 7.13 прямо Гагарина 58, Пролетарская 96, Алтынсарина 214

-ТК 4.02 Урицкого 60

-ТК 7.07 Баймагамбетова 169

-ТК 7.05 пр. Баймагамбетова 179 (5-14 подъезды)

К-2

-20-15 л К.Батыра 4А, Дружбы 16, 19, 21, 22А, 23, 30, Кубеева 21

-21-14 Кубеева 23

-20-13 л Каирбекова 345, 347, 351, 351/1, 351/3, 353, 353/1, 353/3, Кубеева 2А, 4, 6, 8, 10, 12, Киевская 5, 7

-20-10 л К.Батыра 30\1

-20-10 л Киевская 18А

-20-06 л Текстильщиков 21, 23А, К.Батыра 42/1

-21-02 Текстильщиков 23 (элев узел — ПКСК)

К-3

-ТК 14.12 Наурыз 6Б, 6В (ПКСК)

-ТК 15.02 5 МКР 3, 5, 7

-ТК 16.10 7 МКР 14

-ТК 6.12 6.МКР 1, 2, 3А

-ВУ4ТМ19 Зеленая 6/3, 24, 25, 26, 27, 28 Спортивная 8, 10, 12, 29, Центральная 11, Штабная 13, 16

-ВУ3ТМ14 Кочубея 3, Мирошниченко 8, 10

-ВУ2ТМ14 Ворошилова 62, 64 Мирошниченко 3

-ТК 16.10 7 МКР, 17

ЦМК

-24-10 Герасимова 7

-24-05 Аэропорт 6,7

-24-08 Аэропорт 16, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 35, 35А

-24-11 Аэропорт 10, 29, 30, 36