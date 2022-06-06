Испытания теплосетей в этом районе прошли 26 мая. И по графику горячая вода в домах жителей должна была появиться уже сегодня, 6 июня. Но как сообщили ГКП "КТЭК", это произойдет только через 16 дней.

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- В связи госповеркой средств измерения газового оборудования, расположенного в ГРПБ котельных БМК-92, БМК-93, запуск котельных и горячего водоснабжения переносится на 22 июня текущего года. Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства, - сообщили в "КТЭК".