Горячую воду в мкрн. "Юбилейный" дадут позже, чем планировалось
6 июня 2022, 17:06 | ЖКХ
Испытания теплосетей в этом районе прошли 26 мая. И по графику горячая вода в домах жителей должна была появиться уже сегодня, 6 июня. Но как сообщили ГКП "КТЭК", это произойдет только через 16 дней.
Иллюстративное фото vikiperm.com
- В связи госповеркой средств измерения газового оборудования, расположенного в ГРПБ котельных БМК-92, БМК-93, запуск котельных и горячего водоснабжения переносится на 22 июня текущего года. Приносим свои извинения потребителям горячей воды за причинённые неудобства, - сообщили в "КТЭК".
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