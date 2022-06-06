С 1 июня начал ходить маршрут №120 Костанай-Рудный. Тариф 320 тенге, по городу 80. А с 3 июня до поселков Семилетка и Перцевка появилась возможность доехать по тарифу специально для этого отрезка.

- Предприятие у нас не маленькое, решили связать два наших города, поставили новые автобусы, - рассказал «НГ» индивидуальный предприниматель Александр БРУНЕР. - Не знаю, подойдут ли они в дальнейшем по вместительности, когда больше людей узнает о маршруте. Посмотрим, какая будет загруженность. Если что, напишем заявление в ЖКХ, чтобы дали добро на большие автобусы. Сейчас работаем на этом маршруте без субсидий. Если уходим в минус, то предприятие берет на себя все расходы. Стоимость до поселков будет одинаковая с любого города. Они примерно посередине находятся. Если поедете в Тобыл, то там стоимость проезда 100 тенге. Поэтому 160 тенге до Семилетки и Перцевки, думаю, нормальный тариф, акимат все высчитал. Водители следят за тем, кто где заходит, но может быть потом, в качестве эксперимента, сделаем оплату при входе, через переднюю дверь. Сейчас месяц поездим, посмотрим, что люди скажут, какие будут пожелания, потом сделаем так, чтобы всем было удобно. Основная задача общественного транспорта – доставить людей в час пик, на работу и учебу. Но нужно время. Мы только четвертый день отъездили. Будем с людьми общаться, может быть, если будет нужно, то мы еще в Костанае куда-нибудь продлим маршрут, но это в зависимости от того, что скажет ЖКХ. Схему формировал отдел ЖКХ, мы по маршруту останавливаемся на каждой остановке. Раньше нужно было с автовокзала в другой город ехать, а потом пересаживаться, поэтому, думаю, людям наш маршрут выгоден. Сделаем все от нас зависящее для удобства пассажиров.

Александр Брунер добавил, что в начале этой недели они постараются сами более четко прописать график, который еще обязательно отрегулируют.