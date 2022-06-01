Пригородный автобус маршрута №120 начал ходить с 1 июня. Перевозчик - ИП Брунер. Стоимость проезда 320 тенге, по городу - 80 тенге. Из Костаная уезжает с остановки МЦ «Гиппократ», идет через Центральный рынок, затем по пр. Абая уходит в Рудный, где конечной является остановка около ЦУМа.

Первые машины стартуют в 7:00. В три минуты девятого новый маленький автобус уже был в Рудном, поравнявшись с мечетью по ул. Ленина, направился в сторону конечной. Спустя двадцать минут уже принимал пассажиров в 10-м микрорайоне, проехав две остановки по направлению Костаная.

Водитель Вадим Тимошенко говорит, что поставили маршрут в первую очередь для удобства граждан

- От конечной до конечной ехал около часа, плюс перерыв. В Рудном, у нас, остановка ЦУМ конечная, подъехал чуть раньше, выпил чашечку кофе и ровно в 8:20 отъехал, - рассказал водитель 120-го маршрута Вадим ТИМОШЕНКО. - Здесь же начало маршрута. Но график пока не окончательный. Может, еще подкорректируют, так как некоторым пассажирам неудобно и на работу опаздывают. Это пока только начало. Мы в первую очередь для них работаем. В Костанае последняя остановка - областная больница. От автовокзала до автовокзала — это междугородний рейс, на который нужны билеты, а наш пригородный, еще и по городам довезет. Субсидии или какие дотации действуют, не могу сказать. Моя работа – довезти пассажиров из пункта «А» в пункт «Б». Крейсерская скорость 80 километров в час, по городу 60. Если пассажиропоток будет увеличиваться, то наверняка поставят большой автобус на маршрут, такие есть в наличии

Водитель автобуса имеет приличный стаж, работая с девяносто восьмого года, трудился на разных маршрутах. В Рудном учился и хорошо его знает.

Тариф на проезд легко меняется в два касания по экрану валидатора. Пока оплата при выходе, наличными или картой, по QR - коду не принимают, так как там фиксированный тариф, а по пригородному маршруту он меняется. По просьбе одного пассажира автобус сделал остановку возле поселка Семилетка. За оплату наличными водитель выдал билет.

График маршрута 120 еще могут подкорректировать для удобства пассажиров по их обращениям

Без пяти минут девять два автобуса одного маршрута пересеклись возле садового общества Пригородное близ Костаная. К первой остановке КЖБИ подъехали в шесть минут десятого. Расстояние между городами мы проехали примерно за полчаса. Привычного объявления остановок по Костанаю не было, что, конечно, неудобно. Но исправимо, все-таки режим тестовый.

Спросил мнение первых пассажиров.

Пассажиры Надежда Адешева и Тамара Трубицина рады новому маршруту и приемлемой цене

- Такси стоит 800 тенге, рассказали Надежда АДЕШЕВА и Тамара ТРУБИЦИНА. - Мы работаем в Костанае и последнее время ездили на проходящих автобусах с автовокзала. Отправка в пять минут девятого, но он часто ломается, следующий через полчаса, но неизвестно, уедем ли. А расписание этого маршрута нас устраивает и цена приемлемая. Нам нужно будет пересесть на другой автобус, но считаем, что главное добрать до самого города. Но интересует время движения автобуса между остановками, а то пока известно лишь то, в какое время отправляется с конечных.

Вместе с пересадкой на другой автобус в Костанае, проезд обойдется в 400 тенге, что в два раза дешевле такси

Фото Ивана ЛЕЩЁВА