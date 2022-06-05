Предварительная явка на референдуме в Казахстане на 10.00 составила 28,59 процента. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным на 10.00 на референдуме проголосовало 3 миллиона 351 тысяча 425 казахстанцев.

"По состоянию на 10 часов утра по времени Нур-Султана, голосование идет на 9 992 участках республики. Согласно данным, представленным в штат комиссии референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10 часов по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 28,59 процента от общего числа граждан, включенных в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается в Шымкенте - 34,19 процента", - сообщила Сабила Мустафина.

Явка по регионам на 10.00 по времени Нур-Султана выглядит так:

по Акмолинской области - 26,63 процента;

по Актюбинской области - 25,62 процента;

по Алматинской области - 28,53 процента;

по Атырауской области - 29,87 процента;

по Западно-Казахстанской области - 32,20 процента;

по Жамбылской области - 32,16 процента;

по Карагандинской области - 33,56 процента;

по Костанайской области - 30,14 процента;

по Кызылординской области - 28,87 процента;

по Мангистауской области - 23,67 процента;

по Павлодарской области - 33,14 процента;

по Северо-Казахстанской области - 34,17 процента;

по Туркестанской области - 33,15 процента;

по Восточно-Казахстанской области - 29,88 процента;

по Нур-Султану - 24,18 процента;

по Алматы - 13,91 процента;

по Шымкенту - 34,19 процента .

В бюллетене на референдуме всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Всего на референдум вынесли 56 поправок.

Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников.

Как проходит утром голосование в Костанайской области читайте здесь.

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