Референдум в Казахстане: предварительная явка составила более 28 процентов
Предварительная явка на референдуме в Казахстане на 10.00 составила 28,59 процента. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Сабила Мустафина, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото: Tengrinews.kz / Турар Казангапов
По данным на 10.00 на референдуме проголосовало 3 миллиона 351 тысяча 425 казахстанцев.
"По состоянию на 10 часов утра по времени Нур-Султана, голосование идет на 9 992 участках республики. Согласно данным, представленным в штат комиссии референдума из территориальных комиссий областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 10 часов по времени столицы в целом по стране бюллетени для голосования получили 28,59 процента от общего числа граждан, включенных в списки. Наибольшая активность граждан при этом наблюдается в Шымкенте - 34,19 процента", - сообщила Сабила Мустафина.
Явка по регионам на 10.00 по времени Нур-Султана выглядит так:
- по Акмолинской области - 26,63 процента;
- по Актюбинской области - 25,62 процента;
- по Алматинской области - 28,53 процента;
- по Атырауской области - 29,87 процента;
- по Западно-Казахстанской области - 32,20 процента;
- по Жамбылской области - 32,16 процента;
- по Карагандинской области - 33,56 процента;
- по Костанайской области - 30,14 процента;
- по Кызылординской области - 28,87 процента;
- по Мангистауской области - 23,67 процента;
- по Павлодарской области - 33,14 процента;
- по Северо-Казахстанской области - 34,17 процента;
- по Туркестанской области - 33,15 процента;
- по Восточно-Казахстанской области - 29,88 процента;
- по Нур-Султану - 24,18 процента;
- по Алматы - 13,91 процента;
- по Шымкенту - 34,19 процента.
В бюллетене на референдуме всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". Всего на референдум вынесли 56 поправок.
Чтобы референдум состоялся, в нем должны принять участие более половины граждан, включенных в список участников.
Как проходит утром голосование в Костанайской области читайте здесь.
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