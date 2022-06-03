В статье https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45199 «НГ» писала о спорах вокруг знакового спортивного объекта, торжественно открытого в декабре 2020 года. Сейчас в этом конфликте наступило перемирие.

Прежде в здании школы бокса располагался карт-центр, при его реконструкции и оборудовании были допущены серьёзные огрехи. Несмотря на это, от нового руководителя ДЮШОР требовали взятия на баланс объекта со всеми недоделками. Требования исходили от руководства отдела строительства акимата г. Костаная. И. о. руководителя ДЮШОР Залим КУВАМБАЕВ настаивал на том, что не сможет принять на баланс здание, пока оно не будет соответствовать всем требования, предъявляемым к спортивным объектам.

После публикации интервью с Кувамбаевым в редакцию пришёл отклик от отдела строительства, в котором говорилось, что в подрядную организацию ТОО "Табын 2007", выполнявшую реконструкцию, были направлены письма для устранения замечаний в рамках гарантийного обслуживания.

Работы по устранению замечаний были запланированы на май, о чем руководству ДЮШОР было поставлено в известность, сообщила "НГ" заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная» Тамара ДАНИЛЬЧУК.

И.о. руководителя ДЮШОР подтвердил, что реставрационные работы уже начались

- После выхода статьи было проведено обследование здания,- сказал Залим Кувамбаев.- Мы по акту приема-передачи передали это здание назад отделу строитьельства. Также расторгли соглашения со всеми подателями коммунальных услуг. Причём, сделана передача здания не по нашей инициативе, а по нициативе отдела стротельства, который предварително прислал нам официальное уведомление. Как и что там будет ремонтироваться — это уже не в нашем ведении. Как и когда мы будем принимать здание после устранения - пока вопрос открытый. Сначала они должны там всё привести в соответствие требованиям.

Залим Кувамбаев добавил, что на период ремонта тренеров перевели в другие спорткомплексы, где они продолжают активно работать со своими воспитанниками. То есть, на подготовке юных спортсменов период ремонта никак не скажется, просто занятия проходят в других залах. Часть персонала школы бокса также обеспечили работой, а тех, кому не смогли предоставить подобные условия, сократили с законной компенсацией.

- Я думаю, каждый должен заниматься своим делом в рамках своей компетенции и соответственно нести за это ответственность, как моральную так и перед законом,- заключил Кувамбаев. - Я должен как руководитель школы вести педагогическую деятельность, чтобы у нас дети занимались, воспитывались, чтобы показывали спортивные результаты, приносили медали. А ремонтом и восстановлением здания пусть занимется отдел строительства и соответствующие организации.

В настоящее время ремонтные работы ведутся. В частности, снаружи видно, что уже началась реконструкция входной группы.