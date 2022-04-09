5 декабря 2020 года «НГ» писала об открытии школы бокса в здании бывшего картинг-центра на набережной по улице Гашека. Открывали торжественно - с областным акимом, дорогими подарками спортсменам и большими надеждами на то, что здесь будут растить будущих чемпионов и проводить соревнования высокого уровня, вплоть до международных.

Со стороны казалось, что всё замечательно, но недавно редакции «НГ» стало известно, что у нового спортивного объекта серьёзные проблемы, связанные с ее передачей на баланс КГУ «Детско-юношеская школа олимпийского резерва» (ДЮШОР).

Ситуацию прокомментировал и. о. руководителя ДЮШОР Залим КУВАМБАЕВ. По его словам, работы по реконструкции картинг-центра под школу бокса провели не на должном уровне. Заказчиком реконструкции выступил отдел строительства акимата г. Костаная. Подрядчик - ТОО «Табын 2007» из Алматы.

- Борьба за устранение недостатков идёт с 2021 года и результатов никаких, - пояснил Кувамбаев. - Неоднократно мы обращались в отдел строительства акимата, я написал 17 писем. Обращались и в антикоррупционную службу, чтобы они разобрались с возникшими вопросами. Вроде бы какое-то движение началось, но в отделе строительства акимата совершенно не хотят к нам прислушиваться. Требование у них одно - чтобы мы принимали всё это хозяйство на баланс без лишних разговоров.

Огрехи строительства видны ещё на подходе к школе. Внушительные колонны с перемычкой у входной группы ушли в грунт примерно на 20 см и дали крен в сторону здания, который заметен даже визуально.

Внутри здания, кажется, нет такой стены без трещин. Разной длины, ширины и глубины, но они повсюду. Понятно, что новое здание даёт осадку и где-то может повредиться штукатурка. Но при внимательном рассмотрении заметно, что некоторые трещины проходят не только по слоям отделки, но и затрагивают собственно стены. А ведь процесс ещё не закончен и трещины растут.

В подвале расположен тепловой пункт, работа которого должна регулироваться в автоматическом режиме, в зависимости от температуры наружного воздуха. Как поясняет Кувамбаев, никакая автоматика в регулировании температуры внутри здания не задействована. Это ощущается при спуске в подвал – жарко, душно, влажновато.

- Тепловой пункт у нас управляется в ручном режиме, - комментирует и. о. руководителя ДЮШОР. – Это небезопасно - в любой момент газовый котел может взорваться. Вот тут должны стоять дополнительные насосы на случай аварийной ситуации, но изначально они не были установлены.

В полу помещения теплопункта небольшой прямоугольный участок вскрытого пола, из которого робко выглядывают два пластиковых фитинга. Но насосы к ним не были присоединены. А ведь кто-то подписал акт приёмки здания после завершения строительства. Комиссия не заметила этот недочёт?

Сама котельная, расположенная снаружи, недалеко от боковой стены школы, построена с нарушением проекта и, как объяснил специалист по ТБ, есть вероятность взрыва из-за недостаточной вентиляции. Акт вода в эксплуатацию в данном случае – бумага, отвергающая реальность. Котельная, доставшаяся школе в подарок, стоит на арендованной земле. Аренда заканчивается в 2024 году, во сколько тогда будет обходиться школе аренда этого клочка земли, неизвестно. Довольно странный подарок, почти из анекдотов, только этот анекдот невесёлый вышел.

В подвале чем ближе к теплопункту, тем больше чувствуется атмосфера влажного тропического леса, не удивительно, что в таких условиях трещины появились и на плитах перекрытия, а это не исправить косметическим ремонтом.

- Мы просили неоднократно провести экспертизу, чтобы выяснить причину возникновения трещин и устранить её, - говорит Залим Кувамбаев. – Но экспертизу нам даже не обещали. В письме из акимата написано, что будут проводиться строительно-монтажные работы по устранению трещин на стенах и потолке. Без экспертизы. Но нас такой подход не устраивает. Мы считаем - пока у подрядчика не истёк срок гарантийных обязательств, он должен устранить имеющиеся недочёты по всем правилам. Дошло до того, что 4 апреля рабочих, приехавших замазывать трещины, мы выдворили с помощью полиции. Косметический ремонт без экспертизы – это не то, что здесь нужно. Ведь речь идёт о безопасности учеников и сотрудников школы.

Если вести речь о безопасности, следует упомянуть и аварийные выходы, которые не работают должным образом. Как выразился Кувамбаев: «В случае чего, мы все здесь погибнем».

- Вытяжка не работает, про это в отдел строительства акимата мы неоднократно писали, - добавляет Залим. - Она не поломана, не работала изначально, ни к чему не подсоединена, висит здесь для отвода глаз. Детям во время занятий от духоты плохо становится. Вот пример: на открытии соревнований по кикбоксингу девочка, державшая штандарт, упала в обморок.

Масса претензий у руководства школы бокса и к спортивному оборудованию.

- Вот ринг. В сметной документации указано, что он олимпийский, но на него нет ни паспорта, ни сертификата. Обратите внимание: если он такой импортный, почему вот здесь арматура приварена? А освещение ринга явно самодельное. И на него тоже нет сертификата и паспорта. А вот лестница для тренера – очередная самоделка с фанерой. На профессиональном олимпийском ринге установлены плевательницы. Полюбуйтесь на эти плевательницы, – Залим показывает на пятилитровые баклажки из-под воды, скотчем прикрученные к канатам. - Олимпийский ринг, нечего сказать.

Боксёрские мешки и груши пошиты из дерматина, а не из натуральной кожи, как положено грушам для профессионального спорта. Подвешены к потолку просто с помощью грозди карабинов, нет так называемых вертлюгов, чтобы груша после удара могла повернуться вокруг своей оси. Это легко вычислит любой спортсмен, побывавший на соревнованиях высокого ранга.

Впрочем, даже не надо ездить по миру, чтобы увидеть настоящее профессиональное оборудование. Залим привёл в пример один из частных спортцентров города, где всё это есть настоящее, фирменное. Только там не собираются готовить будущих чемпионов. Просто владельцам частного спортзала стыдно было бы перед клиентами за поддельное оборудование. А вот местным властям перед будущими чемпионами стыдно не бывает.

Всё прочее оборудование и тренажеры ничем не лучше. Кургузые беговые дорожки, не внушающая доверия скамья для жима лёжа, тренажеры сомнительного качества. Это всё то, в чем руководитель школы, будучи профессиональным спортсменом (Кувамбаев - мастер спорта международного класса, чемпион мира по пауэрлифтингу - "НГ"), разбирается превосходно и точно знает, как должен быть оборудован спортзал, где собираются выращивать чемпионов.

- Видите штангу? - Залим приподнимает погромыхивающий гриф. – Ей красная цена – 15 тысяч тенге. Угадайте, какая цена этой штуки проходит по документам? Полмиллиона! На каждой олимпийской штанге, прямо на грифе, стоит специальный код, то есть номер изделия, нанесенный на заводе. А на этом грифе нет кода! Кто понимает, сразу увидит, что это дешевка. Представьте, что на эту штангу надеются, как на качественную, а она лопается и отрезает штангисту палец. Это не шутки, такое может случиться.

Под стать «олимпийской» штанге и помост, на котором она лежит. Нетрудно догадаться, что он по документам тоже вроде как «олимпийский». Но неровно нарезанные дощечки в центре помоста не производят такого впечатления. Любая умелая домохозяйка отпилила бы ровнее. И он обошёлся в полмиллиона тенге, как и недоолимпийская штанга. Стоимость недоолимпийской скамьи для жима также по документам немалая – 300 000 тенге, а в реальности?

Трибуны для зала тоже нечто особенное. Собраны они из полос металлического профлиста, на которые пластиковые сиденья прикреплены болтами, будто купленными в ближайшем хозяйственном магазине. Возможно, выглядеть издалека они будут вполне терпимо, но где гарантия, что один из рядов, заполненных зрителями, не подломится и не передавит ноги сидящим на нём людям?

Все эти сертификаты и паспорта – не лишние бумажки, они свидетельствуют о том, что оборудование изготовлено из качественных материалов, имеет выверенную конструкцию и безопасно в использовании.

Кстати, предполагалось, что в школе бокса будут проходить соревнования республиканского уровня и выше. В таких случаях здание проходит аккредитацию. Но без паспортов на каждую единицу оборудования, как объяснил Залим Кувамбаев, никто аккредитацию не даст. Да и звать высокие комиссии для аккредитации трещиноватого здания с оборудованием уровня сельского клуба – это только позорить Костанай.

Подрядчик уже пытался устранить трещины с помощью скотча

Сертификатов и паспортов нет ни на одну единицу оборудования, будь то тренажер или ринг, но от руководства школы требуют, чтобы они приняли это всё оборудование оптом на 32 млн тенге. Если точнее, то на 32 707 000 тенге – это сметная стоимость тренажеров, инвентаря и мебели. Ещё на 41 848 387 тенге тянет оборудование инженерных сетей.

В декабре у подрядчика заканчивается срок гарантийных обязательств и тогда уже все грехи можно будет списать на нынешнее руководство школы. Да не просто списать, а заставить ответить перед судом. Но не только этого опасается Залим Кувамбаев. Люди доверяют школе бокса своих детей. И если уж они привозят их на занятия на самую окраину города, куда не ходят прежде обещанные автобусы, то, по крайней мере, родители не должны опасаться за жизнь и здоровье детей.

"НГ" направит запрос в отдел строительства Костаная. Мы надеемся, что комментарий акимата не заставит себя ждать.

Фото Ксении РЕБИК