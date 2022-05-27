В мире существует несколько памятников в честь дачников. Самый известный - в украинском Бердянске. В нем в характерной позе изображены труженики пригородных наделов, собирающие одного из врагов - колорадского жука. Думаю, что и наш город должен увековечить батыров четырех соток в граните, ведь сколько напастей пришлось преодолеть костанайским дачникам за последние 30 лет.

Разорительные набеги охотников за металлом и кирпичом в 90-е, полное уничтожение нескольких садовых обществ, ежегодную борьбу с природной стихией - морозами, градом, ураганным ветром, транспортные проблемы в прошлые годы пандемии, нашествие насекомых-вредителей, продолжающееся воровство урожая пришлыми халявщиками. Все это стойко выносят на своих плечах любители поработать на своей земле.

С прошлого года новая проблема свалилась на голову дачников. Их перелопаченная вручную земля, их дачные домики, их многолетнее вложение сил, души и средств в каждый куст смородины, в каждую яблоньку, в каждую овощную грядку вдруг не вписались в очередную версию генплана развития областного центра. В частности, в главе 6 (параграф 1) записано: территории садоводческих обществ, расположенных северо-восточнее трассы Костанай - Рудный, рассматриваются генеральным планом как перспективные под жилищное строительство… На свободных от застройки территориях, а также на территориях обществ «Текстильщик-2», «Садовод-Строитель» и «Геолог» предусматривается развитие городских территорий на перспективу за расчетный срок.

А на каком основании решили, что юридически оформленные садовые общества с принадлежащими людям участками земли можно так запросто вычеркнуть из карты Костаная? С какого перепуга люди должны оставлять свои наделы, которые стали не только способом обеспечения своей продовольственной безопасности, но и с позволения государства и законодательства местом жительства? Кто решил, что дачи пойдут под новые парки и скверы, хотя коммунальные службы не в состоянии содержать уже имеющиеся в городе? Не кроются ли здесь интересы отдельных идейных вдохновителей таких перспектив и известных застройщиков, которым дачи оказались поперек горла и плана?

Причем за три десятка лет возле Костаная не только не возникло ни одно новое садовое общество, но и городское руководство не горит желанием решать проблемы выживающих: охрану территорий, пожарную безопасность, ремонт подъездных дорог и коммуникаций.

Все это породило правильное и своевременное возмущение дачников садовых обществ «Юбилейное», «Мичуринец» и обществ, расположенных по рудненской трассе. Видя пустующую землю вдоль трассы, они задаются вопросом: «А почему мы?»

На днях вице-премьер РК Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях в сенате заявил, что с нового учебного года в школах с первого класса вводится предмет «трудовое обучение», которое предусматривает открытие теплиц при школах. Идея не новая и прекрасно существовавшая в советские годы в виде пришкольных участков, но, по всей видимости, станет бесполезной. Ведь даже дачные участки, где можно было практически применить полученные знания, новые руководители считают пережитком, от которого они намерены избавиться.