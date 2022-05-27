Евгений ПОЛУЯНОВ: Поперек плана
В мире существует несколько памятников в честь дачников. Самый известный - в украинском Бердянске. В нем в характерной позе изображены труженики пригородных наделов, собирающие одного из врагов - колорадского жука. Думаю, что и наш город должен увековечить батыров четырех соток в граните, ведь сколько напастей пришлось преодолеть костанайским дачникам за последние 30 лет.
Разорительные набеги охотников за металлом и кирпичом в 90-е, полное уничтожение нескольких садовых обществ, ежегодную борьбу с природной стихией - морозами, градом, ураганным ветром, транспортные проблемы в прошлые годы пандемии, нашествие насекомых-вредителей, продолжающееся воровство урожая пришлыми халявщиками. Все это стойко выносят на своих плечах любители поработать на своей земле.
С прошлого года новая проблема свалилась на голову дачников. Их перелопаченная вручную земля, их дачные домики, их многолетнее вложение сил, души и средств в каждый куст смородины, в каждую яблоньку, в каждую овощную грядку вдруг не вписались в очередную версию генплана развития областного центра. В частности, в главе 6 (параграф 1) записано: территории садоводческих обществ, расположенных северо-восточнее трассы Костанай - Рудный, рассматриваются генеральным планом как перспективные под жилищное строительство… На свободных от застройки территориях, а также на территориях обществ «Текстильщик-2», «Садовод-Строитель» и «Геолог» предусматривается развитие городских территорий на перспективу за расчетный срок.
А на каком основании решили, что юридически оформленные садовые общества с принадлежащими людям участками земли можно так запросто вычеркнуть из карты Костаная? С какого перепуга люди должны оставлять свои наделы, которые стали не только способом обеспечения своей продовольственной безопасности, но и с позволения государства и законодательства местом жительства? Кто решил, что дачи пойдут под новые парки и скверы, хотя коммунальные службы не в состоянии содержать уже имеющиеся в городе? Не кроются ли здесь интересы отдельных идейных вдохновителей таких перспектив и известных застройщиков, которым дачи оказались поперек горла и плана?
Причем за три десятка лет возле Костаная не только не возникло ни одно новое садовое общество, но и городское руководство не горит желанием решать проблемы выживающих: охрану территорий, пожарную безопасность, ремонт подъездных дорог и коммуникаций.
Все это породило правильное и своевременное возмущение дачников садовых обществ «Юбилейное», «Мичуринец» и обществ, расположенных по рудненской трассе. Видя пустующую землю вдоль трассы, они задаются вопросом: «А почему мы?»
На днях вице-премьер РК Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях в сенате заявил, что с нового учебного года в школах с первого класса вводится предмет «трудовое обучение», которое предусматривает открытие теплиц при школах. Идея не новая и прекрасно существовавшая в советские годы в виде пришкольных участков, но, по всей видимости, станет бесполезной. Ведь даже дачные участки, где можно было практически применить полученные знания, новые руководители считают пережитком, от которого они намерены избавиться.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.