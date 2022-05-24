Движение по участку пр. Абая временно ограничат в Костанае
Движение автотранспорта по пр. Абая в границе ул. Гоголя пр. Аль-Фараби временно ограничат в связи с подготовкой сетей теплоснабжения к отопительному периоду и необходимостью устранения двух порывов на тепломагистрали ТМ-9. Об этом сообщили в ГКП «КТЭК».
Фото из архива "НГ"
Работы планируется завершить ориентировочно до 29 мая. Руководство теплокомпании приносит извинения за причиненные неудобства.
Порыв на теплотрассе произошел 17 мая, около 14:30. Его следствием стал фонтан высотой около 10 м.
В пресс-службе ГКП «КТЭК» тогда прокомментировали ЧП:
"Согласно утвержденному графику проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, со вчерашнего дня на перекрестке Абая-Гоголя ведутся работы по опрессовке тепловых сетей от ТЭЦ (1 вывод). В ходе работ по пр. Абая в 14.30 произошел порыв дефектной трубы в тепловой камере ТК 9.05 с выходом воды через люк камеры наружу. Данный участок тепломагистрали экстренно отключен для продолжения испытаний".
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