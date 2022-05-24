Движение автотранспорта по пр. Абая в границе ул. Гоголя пр. Аль-Фараби временно ограничат в связи с подготовкой сетей теплоснабжения к отопительному периоду и необходимостью устранения двух порывов на тепломагистрали ТМ-9. Об этом сообщили в ГКП «КТЭК».

Фото из архива "НГ"

Работы планируется завершить ориентировочно до 29 мая. Руководство теплокомпании приносит извинения за причиненные неудобства.

Порыв на теплотрассе произошел 17 мая, около 14:30. Его следствием стал фонтан высотой около 10 м.

В пресс-службе ГКП «КТЭК» тогда прокомментировали ЧП: