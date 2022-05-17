ЧП произошло сегодня, 17 мая, около 14:30, на перекрестке пр. Абая и ул. Гоголя. Вода текла в сторону ул. Набережной, участок дороги перекрыли. Тротуар возле супермаркета «Рахат» стал большой лужей, магазин временно закрыли.

Ближе к 15 часам на место приехала аварийная бригада КТЭК, работники перекрыли подачу воды.

Первая бригада уехала, но приехала вторая, выставила аварийные знаки на проспекте Абая (возле «Рахата»). Частично открыли дорогу для автомобилей, стали образовываться пробки. Осложняло ситуацию на перекрестке ещё и то, что одна полоса ул. Гоголя (от пр. Абая до ул. Алтынсарина) перекрыта из-за ремонта дорожного полотна.

В это время возле супермаркета стали собираться люди, многие спрашивали, что произошло, и пытались пройти по улице, вода там почти высохла и осталась только грязь. Сотрудники «Рахата» лопатами и ведрами выливали наружу воду из торгового зала.

Опрессовку теплосетей под давлением в центральной части города теплокомпания начала 16 мая.

В пресс-службе ГКП «КТЭК» прокомментировали ЧП:

"Согласно утвержденному графику проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, со вчерашнего дня на перекрестке Абая-Гоголя ведутся работы по опрессовке тепловых сетей от ТЭЦ (1 вывод). В ходе работ по пр. Абая в 14.30 произошел порыв дефектной трубы в тепловой камере ТК 9.05 с выходом воды через люк камеры наружу. Данный участок тепломагистрали экстренно отключен для продолжения испытаний".