Первые в этом году соревнования на ипподроме «Арғымак» в с. Заречное Костанайского района прошли в субботу, 21 мая. Организатор турнира - Федерация конного спорта РК. Цель - популяризация и восстановление костанайской породы лошадей.

Парни и девушки готовятся к соревнованиям по кыз куу

На брифинге, который прошел накануне, отмечали, что у конезавода ТОО «Қазақ Тұлпары» проблемы с разведением лошадей этой породы.

- Они уникальны тем, что при выведении делали упор на неприхотливость, так как у нас северные условия, - пояснила "НГ" перед началом соревнований директор конезавода «Қазақ Тұлпары» Айгуль АМАНДЫКОВА. - Сейчас упор делаем на верховую скаковую породу, лошадь отличается своими экстерьерными качествами - густота тела, они более крупные. Испытания с фиксацией показателей не проводились уже около 10 лет, и с этого года мы будем выявлять лучших.

На парковке возле ипподрома с раннего утра почти не было свободных мест - кроме автомобилей зрителей, здесь стояли машины полиции, скорой помощи и пожарной службы.

Перед входам на ипподром установили палатки, где продавали шашлык, горячий чай, плов. В 10 утра еще было довольно солнечно.

- В турнире принимают участие спортсмены из Костанайского района, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей. Планировали также приехать из ВКО и России, но не получилось, - сообщила Айгуль Амандыкова. - Участники соревнуются на дистанциях 1 000, 1 800 м - это классика, она направлена на выявление резвости лошади. В отличие от байги, где главное - выявить выносливость животного. В соревнованиях участвуют 50 лошадей костанайской породы, а если считать с другими, то тогда будет около 90 голов. Из Заречного участвуют около 20-25 голов костанайской породы, наш конезавод выставляет всего 5 лошадей.

Кроме того, в программе забеги на 5 000 и 18 000 метров, а также национальная казахская игра кокпар.

Начался праздник с выступления участников игры кыз куу. По сигналу девушка начинает скакать на лошади к определенной точке, задача парня - догнать ее и поцеловать. Если не успевает, то уже девушка скачет за парнем и пытается ударить его нагайкой.

Пока одни скакали наперегонки, другие готовили лошадей к предстоящим испытаниям.

- Мне 13 лет и уже три с половиной года я занимаюсь конным спортом. Представляю Костанай. Моему коню 4 года, буду участвовать в кокпаре, - рассказал Бахтияр ЕРМЕКБАЙ. - Наслаждаюсь мероприятием, все классно!

Недалеко от трибун расположилась этнографическая выставка, которую в честь открытия скакового сезона организовал областной историко-краеведческий музей в развороте юрты.

- Это экспонаты из фондов, а часть - работы прикладников, - пояснила хранитель фондов музея Макпал СЕЙДАХМЕТОВА. - Например, это работы костанайских мастеров Оспанова, Рахалиева, Шалунова и других. Детская и взрослая домбры, трость, камча, панно из войлока и сумки.

Неподалеку гости могли покачаться на казахских качелях - алтыбакане, а дети прокатится на пони.

Соревнования по кокпару и скачки на 18 км транслировались на большом экране.

Полицейские следили, чтобы зрители не выходили на трассу. Судьи наблюдали за соревнованиями из специального помещения возле трибун.

Участники скачки на 18 000 м

Ближе к обеду участники забега скакали под проливным дождем. Трибуны опустели

Следующим испытанием стала национальная игра аудырыспак - бойцу нужно свалить соперника с лошади с помощью захватов и перетягивания на себе или вперед.

Несмотря на проливной дождь и ветер, из-за которого трибуны сильно опустели, участники боролись с голыми торсами, чтобы их было сложнее стащить вниз.

Итоги соревнований

1 000 м: 1 место - конь Берен и жокей Ринат Ертас (ДЮШНВС.), 2 место - конь Коржик (владелец Гани Капшакбаев) и жокей Матвей Ватюков, 3 место - конь Рассул и Мария Кариева (конезавод «Қазақ Тұлпары»).

1 800 м: 1 место - лошадь Гулжайна (владелец Нурбол Абдрахманов) и Искендир Бельдибаев, 2 место - лошадь Графиня и Любовь Куралина (владелец Александр Рудольф, п. Карабалык), 3 место - лошадь Фандера и Мерей Исин (конезавод «Қазақ Тұлпары»).

5 000 м: 1 место - конь Қызқалдақ (владелец Арман Испергенов, Житикара) и жокей Нурасыл Ахметов, 2 место - лошадь Карлыгаш (владелец Аблай Алшимбаев, Акмолинская область) и жокей Чингиз Сайлаубеков, 3 место - конь Беркут (владелец Мукан Наимбеков, п. Карабалык) и Вячеслава Курдюкова.

18 000 м: лошадь Занзибара (владелец Адлет Тасмагамбетов, Акмолинская область) и жокей Тимур Харитон, призом за победу стал автомобиль Chevrolet Nexia, 2 место - конь Алгыр (владелец Буркит Серикбаев, Акмолинская область) и Алихан Каиржан, 3 место - конь Байтерек (владелец Адлет Тасмагамбетов, Акмолинская область и Дамир Данияр.

Фото Андрея СКИБЫ